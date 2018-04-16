Роскомнадзор начал рассылать предупреждения владельцам прокси-серверов, позволяющим обходить блокировки Телеграм
Об этом сообщил руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.
Прокси-серверы начали получать уведомления о предстоящей блокировке, написал Чиков в своём телеграм-канале.
Комментарии11
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olegleon 16 апреля 2018 | 22:35
"дебилы, ....." (Лавров)
mr___vano___ 16 апреля 2018 | 22:43
обкладывают Пашку не по-децки... цукерберг оказался сообразительнее дурова - сходил в конгресс с повинной, все сдал, зато на плаву... а этот дурной выпендрежник на лошади решил потягаться с гос.системой...
olegleon 16 апреля 2018 | 22:54
mr___vano___: да, сахарный сразу заявил, что нужен контроль над инетом. сообразительный.
но и блокировка телеги под видом борьбы с терроризмом это дурь.
metlag 16 апреля 2018 | 23:23
olegleon: Ты ври, дав не завирайся, олежка, Где и когда Цукерберг сказал, что нужен контроль над инетом?
Ты опять нагло соврал, да?
metlag 16 апреля 2018 | 22:55
mr___vano___: милочка с бородушкой, уделает Дуров эту систему или она сама себя уделает.
А Цукерберг никого и ничего не сдавал. И никакой повинной не приносил.
Он просто признал, что не досмотрел за швалью, которая пыталась использовать Фейсбук в своих целях.
теперь он этих тварей из Фейсбука вышиб. И все.
Никто от него ключей, шифров и кодов не требовал. Милочка, ты не отвлекайся когда сосешь.
Пиши членораздельно, вынув его изо рта. А то в экстазе глупости пишешь.
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pusin_patriot 16 апреля 2018 | 22:45
olegleon: Вот если бы Лавров-Машка что-то вроде:
"Милостивый государь, не соблаговолите ли сделать милость и покорнейше Вас прошу" - тогда удивительно.
Но когда Лавров "дебилы" и "ля" уровня помойной выгребной ямы - уже складывается ощущение, что для них это норма дипломатического языка и способа общения.
pusin_patriot 16 апреля 2018 | 22:54
Как там в прошлые выборы было, не помните?
"Наш дурдом голосует за Путина, наш дурдом будет Путину рад!"
yuryr 16 апреля 2018 | 22:59
Печально, но, похоже, факт: остановить запретительский зуд полицейского государства может разве что ультимативное ТРЕБОВАНИЕ "Запада" по остановке "немедленно-запретного" решения (аж!!) Таганского районного суда г.Москвы и запрет действий Роскомнадзора по блокировкам под страхом отключения России от жизненно важных для режима коммуникации в сферах, например, банковской деятельности и т.д.
snaker 16 апреля 2018 | 23:08
не являюсь пользователем ни фэйсбуков, ни телеграммов. но за державу обидно.
sborisych 16 апреля 2018 | 23:22
Интересно, роскомпозорище отсылает уведомления прокси-серверам Почтой России заказными под роспись, или фельдъегерями? Вот посыльным лафа- когда-бы ещё они за счёт налогоплательщика смогли сгонять в Сингапур, Бразилию, Индию, Канаду, или Гонконг...
timber_head 16 апреля 2018 | 23:23
Лучше бы сходил и свечку поставил. Надежнее бы было.