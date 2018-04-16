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22:06, 16 апреля 2018

ФК Краснодар пытается добиться разрешения играть для дисквалифицированного на один матч нападающего Смолова

Футбольный клуб Краснодар пытается добиться разрешения играть для дисквалифицированного на один матч нападающего Федора Смолова.
Руководство Краснодара подало апелляцию на решение арбитра Артема Чистякова, который обслуживал матч клуба с Арсеналом. Чистяков наказал Смолова желтой карточкой за симуляцию, хотя на повторе четко видно, что он обязан был назначить пенальти, поскольку защитник тульской команды наступил Смолову на ногу. Предупреждение оказалось для форварда четвертым в чемпионате России и он должен теперь пропустить важнейшую игру с ЦСКА. Оба клуба ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов и очный поединок решит в ней весьма многое. Сложность заключается в том, что на подобные ошибки протест не принимается и желтую карточку задним числом отменить нельзя. Тем не менее Краснордар обратился в РФС и союз может отправить дело в контрольно-дисциплинарный комитет, который и ведает такими вопросами.
Матч между ЦСКА и Краснодаром пройдет 22 апреля.

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