Франция инициировала процедуру лишения президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Асад был награжден орденом в 2001-ом году. Ранее в интернете начался сбор подписей за отмену этого решения. Как написали тогда авторы инициативы: «нет никаких сомнений, что награждение Почетным орденом тирана в Дамаске, это – позор».