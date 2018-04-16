Франция инициировала процедуру лишения президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Асад был награжден орденом в 2001-ом году. Ранее в интернете начался сбор подписей за отмену этого решения. Как написали тогда авторы инициативы: «нет никаких сомнений, что награждение Почетным орденом тирана в Дамаске, это – позор».
Комментарии13
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kir_pich_101 16 апреля 2018 | 22:11
Значит падЁт он в этом году, как бы карлик не старался...
В друганах Мадуро остаётся.
Куда полезет наш миротворец дальше?
zapadnay 16 апреля 2018 | 22:15
kir_pich_101:
Да уж, как-то совсем не вяжется.
Обесцениваются многие ордена в угоду сиюминутным решениям.
olegleon 16 апреля 2018 | 22:21
zapadnay: а за что же ему в 2001 году дали этот орден?
mr___vano___ 16 апреля 2018 | 22:36
лягушачий цирк... кому нужен орден продажных французов... полная гос.дискредитация после ублюдочного взяточника Саркози, получавшего миллионы евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи, а затем подло расправившегося с ним...
skripal_live 16 апреля 2018 | 22:16
Мля! Опять хохлов опередили:
Награды Б.Асада:
Орден князя Ярослава Мудрого I степени (2002, Украина)
sfinx099 16 апреля 2018 | 22:12
А когда награждали, он тираном не был? Или тогда он был ,,правильным тираном,,?
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 22:14
Асад теперь должен перед камерами смыть эту железяку в унитаз .
ostapbey 16 апреля 2018 | 22:15
Асад как никак а МАРШАЛ!!
Хоть без ордена.
А подполковник Путин согласен на медаль.
Хоть "за отвагу на пожаре"
Даже.
olegleon 16 апреля 2018 | 22:23
ostapbey: ну так наличие адмиралов на Украине тебя же не смешит?
nanarysix 16 апреля 2018 | 22:24
ostapbey: Самое интересное что Асад - душка по сравнению с КНДР диктатурой кимченынов. Но они сразу амеров трусливых на место поставили. Хохло тролли переключились на Асада.
lager23 16 апреля 2018 | 22:27
Меньше надо награждать....
neon999 16 апреля 2018 | 22:30
Поздновато, чтобы очиститься. С подобными награжденными, престиж ордена выглядит сомнительным.
Как и "нобелевская премия мира", которую часто дают черт знает за что всяким недостойным "героям".
natayak 16 апреля 2018 | 23:11
А за что же орден дали? Кто знает?