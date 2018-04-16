Президент США распорядился отложить введение новых санкций против России
Об этом сообщает газета «Вашингтон пост» со ссылкой на источники в американской администрации. Ранее скорое введение санкций из-за химической атаки в Сирии анонсировала постпред США при ООН Ники Хейли.
Комментарии18
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Chexov73 16 апреля 2018 | 22:13
Это плохо.
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 22:17
Фильм вспомнился "Государственная граница":
"Чё -то не пойму тебя дядя, ты сам -то решил,чё те надо?"
kripto2018 16 апреля 2018 | 22:26
Молодец Трамп- троллит и вертит Путина и издевается над ним , как хочет..))
olegleon 16 апреля 2018 | 22:17
в ответ президент России распорядился прекратить говорить о сбитых ракетах
kripto2018 16 апреля 2018 | 22:34
olegleon: вот так ольгинцы и паляться...подтвердили, что есть у них разнарядка ,чтобы врать о сбитых ракетах)
nanarysix 16 апреля 2018 | 22:20
Хохлы будут недовольны.
kripto2018 16 апреля 2018 | 22:29
nanarysix: думаешь Валька пол стакана будет недовольна? Она сейчас визжит от удовольствия)
lager23 16 апреля 2018 | 22:21
Трампнаш!
Ура, товарищи!
sparky 16 апреля 2018 | 22:47
lager23: Это зависит с какой ноги он встал.
neon999 16 апреля 2018 | 22:24
Трамп - "добрый полицейский" для Путина ?
ded64 16 апреля 2018 | 22:30
Неужели согласны на уступки?? На ТВ об этом не скажут...
holic 16 апреля 2018 | 22:34
неужто пыня сдаваться приполз?
servelat 16 апреля 2018 | 22:34
Наконец-то перепрошили Трампа...
nikchimzwet886 16 апреля 2018 | 22:34
А я думал, что уже скоро пукнуть нельзя будет, не опасаясь санкций Трампа.
inspector15 16 апреля 2018 | 22:43
Очень плохо! Нам бы побольше санкций: хороших и разных. Они только идут на пользу экономике России! Слышите, тролли ольгтнские и путреоты: так сказал САМ величайший и Солнцеликий! Ну, кто осмелится сказать против?
askol2016 16 апреля 2018 | 23:09
Не обращайте внимания, это с утра, с похмела. Сейчас примет несколько дринков виски с содовой и подпишет новые санкции...
polikarpich 16 апреля 2018 | 23:10
Это он так с "Солнцеликого" спесь сбивает.
То:
- Э-э-э, пацанчик, сюда иди!!!
А потом:
- Да ладно, шутю я, расслабься пока...
sasha2011 16 апреля 2018 | 23:12
Не зря Трамп столько лет вёл ТВ шоу.
Умеет держать паузу.