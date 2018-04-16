"Ни одна из ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии не была сбита"

Всего их было более ста, каждая достигла своей цели, — заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом, он опроверг слова официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова о том, что системы, разработанные в СССР и России, были успешно использованы в Сирии для отражения удара Вашингтона и его союзников.

В свою очередь, премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня заявила, что удары Соединенного Королевства по Сирии были тщательно рассчитаны и пришлись на военные объекты. Она подчеркнула, что Лондон присоединился к военной операции в Сирии, исходя из своих национальных интересов. Великобритания тоже ответственна за соблюдение международного права, — сказала Мэй, выступая перед парламентом.

В британском парламенте разгорелась жаркая дискуссия после того, как лидер британской оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что Тереза Мэй должна быть подотчетна не американскому президенту Дональду Трампу, а британскому парламенту, и согласовывать с правительством военные действия.