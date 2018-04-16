Ни одна из ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии не была сбита
Всего их было более ста, каждая достигла своей цели, — заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом, он опроверг слова официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова о том, что системы, разработанные в СССР и России, были успешно использованы в Сирии для отражения удара Вашингтона и его союзников.
В свою очередь, премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня заявила, что удары Соединенного Королевства по Сирии были тщательно рассчитаны и пришлись на военные объекты. Она подчеркнула, что Лондон присоединился к военной операции в Сирии, исходя из своих национальных интересов. Великобритания тоже ответственна за соблюдение международного права, — сказала Мэй, выступая перед парламентом.
В британском парламенте разгорелась жаркая дискуссия после того, как лидер британской оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что Тереза Мэй должна быть подотчетна не американскому президенту Дональду Трампу, а британскому парламенту, и согласовывать с правительством военные действия.
Комментарии70
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skripal_live 16 апреля 2018 | 22:07
Просто для 70-ти американских ракет целями оказались ракеты сирийских ПВО. И они их успешно поразили...
glotze7 16 апреля 2018 | 22:12
skripal_live: очередная жалкая попытка махать кулаками после драки. Сдал Вован другана Асада, памперсы замочил.
skripal_live 16 апреля 2018 | 22:20
«Силы Франции не выпустили ни одной ракеты по территории Сирии. По данным объективного контроля ракеты с военных объектов, принадлежащих Франции выпущены не были, — рассказал источник МО РФ. — Франция только на декларативном уровне присоединилась к атаке на Сирию».
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 22:31
skripal_live: Просто МО их не заметило. А еще хвалились, что перехватят...
crush_test_driver 16 апреля 2018 | 22:31
glotze7: \\памперсы замочил...\\ тебе?
metlag 16 апреля 2018 | 22:41
crush_test_driver: Нет, себе. Ведь российские ракетчики апод лавкой у параши отсиделись во время обстрела.
А как грозно МО России перед обстрелом грозно кулаком сухоньким махало.
Но насрали на его кулачок.
Горкой прямо. И утерлось оно в слезах.
crush_test_driver 16 апреля 2018 | 23:00
metlag: А обстрел то был? Имхуется мне что не было ракет то никаких... ничего нигде не взорвалось. Или ракеты не той системы были - учебные
merelymy 16 апреля 2018 | 22:38
Я спросил у шильдика - почему ты спрятался?
Шильдик не ответил мне качая головой
Я спросил у тополя - что ж вы буки сделали?
Тополь мой нахмурился, качая булавой.
У старшой я спрашивал, у самой начальницы
Шильдик очень хочется, хоть танцуй хоть пой
А она насупилась, стала ртом приплясывать
Мол послал нас лесом всех раненый ковбой
Зря шампань мы пролили, смехуйками тролили
Зря тогда на рыжего дума повелась.
И теперь на шильдика, маленького шпинделька
Да же в воскресение на клюет карась.
viktorova 16 апреля 2018 | 22:48
glotze7: Сдал Вован другана Асада..//
Асад первый сдал, когда не поддержал Путина при голосовании по резолюции в ОЗХО. Асад ответку ловит.
sucher1964 16 апреля 2018 | 22:48
glotze7: // Сдал Вован другана Асада // Не в первый раз, и не в последний.
lager23 16 апреля 2018 | 22:15
Я им верю больше, чем кремлепутам....и не я в этом виноват!
minerr 16 апреля 2018 | 22:34
lager23: В наличие ОМП у Ирака тоже веришь? А они ведь чуть ли не мамой клялись что оно есть.
znajka 16 апреля 2018 | 22:49
minerr: а не слышал такую мазу что ОМП вывезли перед самым вторжением, причем сделали это наши?
lager23 16 апреля 2018 | 23:10
minerr: Газовая атака в Халабдже — применение иракскими властями 16-17 марта 1988 года химического оружия против гражданского населения города Халабджа на территории Иракского Курдистана, находящегося в непосредственной близости от границы с Ираном, после его захвата иранскими войсками и союзными им иракско-курдскими отрядами пешмерга в ходе ирано-иракской войны. При этом 16-17 марта 1988 г. авиация Ирака подвергла город химической бомбардировке с использованием различных отравляющих веществ: иприта, зарина, табуна, газа VX. Число жертв, принадлежавших почти исключительно к мирному населению, составило, по разным оценкам, от нескольких сотен до семи тысяч человек; обычно приводится цифра в пять тысяч погибших и двадцать тысяч пострадавших.......
mr___vano___ 16 апреля 2018 | 22:20
англосаксам веры нет никакой - врут как дышат... то, как сирийская пво сбивала их сраные томагавки, зафиксировано съемкой...
minerr 16 апреля 2018 | 22:36
alehan22274: США тебе дали по морде ссанной тряпкой
--------
Ты "Томогавки" называешь ссаной тряпкой? Хотя, похоже - такие же никчемные.
mr___vano___ 16 апреля 2018 | 22:51
alehan22274:
дурашка, они сами себе надавали по морде ссаной тряпкой... до смешного трогательно обходили районы с дислокацией рос. вояк, чтобы не дай бог не получить люлей не тряпкой, а рос.куем...
сирийцы молодцы, самостоятельно сбили две трети их ссаных тряпок.... народ на улицах Дамасска ржал над этими придурками с их тряпками...
mayk18 16 апреля 2018 | 22:33
mr___vano___: зафиксироВано сьемкой...
ВаноЗафиксиро-путинскими мультиками балуетесь?
В ночном небе ЗРК С200 сбивающее тока на 6-7км-сбивало томагавки летящие на высоте 50 метров-мистика...
mr___vano___ 16 апреля 2018 | 23:20
mayk18:
дурашка, 50 м - цэ высота 18 этажного здания...)))
а сбивали довольно высоко над городом - в 0,5 км и выше...
минимальная высота зоны поражения у С-200 - 300 м... примерно на этих высотах и сбивали...
а кроме С-200 в сирийском пво присутствуют С-125, «Бук», «Квадрат» и кажись есть Панцирь, которые тоже были задействованы...
pusin_patriot 16 апреля 2018 | 22:31
skripal_live: Ну вот казалось бы, поймай Трампа на прямой лжи, ну хоть десяток обломчиков с шильдиками низколетящих маневрирующих целей малого размера?
Дык нет же, минобры нас снова призывают уверовать в телевизор и первый канал. Они же никогда не врут!
master_superanalitik 16 апреля 2018 | 22:48
skripal_live:
Нет американские, английские и французские ракеты вышли после пуска на околоземную орбиту и полетели устанавливать демократию на Марсе.
testmeter 16 апреля 2018 | 22:07
Почему-то в эти данные верится в отличие от 71/105 из уст российской гэбни и якобы Асада
kottigr1 16 апреля 2018 | 22:12
testmeter: Странно, что Путин и Асад не смогли показать даже один сбитый бравыми российскими зенитчиками "Томагавк" из 71-го... Пи.. Врать - не мешки ворочать !
kondrakr 16 апреля 2018 | 22:32
kottigr1: Ракеты русские, суко, сильные. Сбитые объекты в нанопыль разносят. Показывать нечего. Надо верить!
tverichanin 16 апреля 2018 | 22:21
testmeter: А я знаю почему всякой брехне с рекламным подтекстом тебе верится больше. Просто ты не в теме. Вот и все. Аэродромы , куда направлялись, ракеты целы ( 3). Никаких повреждений полос нет. Это видно на снимках со спутников. А верить можно чему угодно - это вопрос психологии. Лично я не верю ни одному слову штатов и Т. Мэй. И у меня есть для этого основания.
kottigr1 16 апреля 2018 | 22:31
tverichanin: Сегодня американский канал CNN опубликовал спутниковые снимки с результатами успешных ударов США и их союзников по целям в Сирии. На фотографиях видны развалины склада химоружия и бункера комплекса Химс Шиншар в Хомсе и исследовательского центра Барзе в пригороде Дамаска. Повреждения, конечно, ужасают - два здания буквально стерты с лица земли, а от третье оказалось серьезно разрушено. Фотографии попали в CNN благодаря карте целей, которую ранее опубликовал Пентагон. С помощью компаний, занимающихся обработкой спутниковых снимков, телеканал сравнил изображения участков земли "до" и "после" удара.
minerr 16 апреля 2018 | 22:39
kottigr1: видны развалины склада химоружия..
---------
А че с "химоружием" случилось? Оно самоликвидировалось? Если склад с ним, как ты говоришь, взорвали, то и оно должно было взорваться. Если этого не произошло, то либо они по пустому складу лупили, либо этот склад до них развалили.
znajka 16 апреля 2018 | 22:54
minerr: химоружие окислилось и разложилось от температуры взрыва боеголовок, т.е. дезактивировалось
kottigr1 16 апреля 2018 | 22:34
tverichanin: По данным телеканала Al-Mayadeen, в Дамаске удары были нанесены также по военным складам в районе Каламун (к северу от столицы), военным объектам в Кисве (пригород Дамаска), военно-воздушной базе Аш-Шираи 41-й бригады спецназа Сирии в районе ад-Димас к западу от Дамаска, на границе с Ливаном, а также по зданию научного центра в районе Джамрайя к северо-западу от столицы и Центру научных исследований в районе города Масьяф в провинции Хама.
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 22:34
tverichanin: А вы сами смотрели разрушения? А с чего взяли, что США стреляли по ныне целым аэродромам?
sasha2011 16 апреля 2018 | 23:01
tverichanin:
/* И у меня есть для этого основания. */
Твои основания находятся в основании... черепа, то есть в мозжечке. Поэтому Шариков тебе друг и брат. Он всё разнюхал и тебе рассказал.
Привет городу Калинину..
P.S. А как ты, живя в Твери, преподаёшь в Перми?
Заочно или по телефону?
testmeter 16 апреля 2018 | 23:04
tverichanin: "А верить можно чему угодно - это вопрос психологии" /// Если ты веришь Путину и Шойгу, то это вопрос не психологии, а психиатрии
pavel_svr 16 апреля 2018 | 22:23
testmeter:
// Почему-то в эти данные верится в отличие от 71/105 из уст российской гэбни...//
У вас все на вере? Или иногда ромашка помогает? Верю, не верю, верю...
alehan22274 16 апреля 2018 | 22:30
pavel_svr: Зачем ромашка? Если бы милошевич, саддам, каддафи могли бы ещё говорить они бы тоже подтвердили, что их отпендюрили в считанные дни! Ха-ха!
begly_ 16 апреля 2018 | 22:31
Можно не верить половому партнеру, но как можно не доверять президенту США Трампу?, Трамп пока что ни разу не обманул американцев - все обещания выполняются шаг за шагом. ЭтоТ человек дела и слова.
testmeter 16 апреля 2018 | 23:09
pavel_svr: "У вас все на вере?" ///
Да нет. Есть просто статистика слов и дел в исполнении разных политических деятелей. У вышеперечисленных - сильный перевес по сравнению с Путиным. Очччень сильный.
danko1 16 апреля 2018 | 22:08
По зомбоящику уже доложили, что все ракеты уничтожены.
И что там было в реальности 86% не волнует. Они питаются патриотической скрепой, построенной на лжи.
entoni 16 апреля 2018 | 22:14
danko1: А по пиндосскому , что все цели достигнуты - где картинки? Аааа, понятно - спутники на время попаданий "ослепли" из-за облачности над целями. Если бы были картинки - визгу бы было на весь мир, а то всего одна картинка...
monik_7 16 апреля 2018 | 22:20
entoni: есть одна очень убедительная картинка - одинокий зелененький доллар и целая авоська деревянных рублей
semper_fidelis 16 апреля 2018 | 22:25
monik_7: Вы не поверите, но в авоську иен влезает ещё больше. И что?
testmeter 16 апреля 2018 | 22:25
entoni: Если ты, валянок, умеешь читать только РосСМИ, то ты этих картинок конечно не увидишь, пока они свои байки плетут. А во всех нормальных изданиях - от ВВС до Aль-Джазиры полно фотографий и аэрофотоснимков разрешенного "Научного центра". Даже Асад уже не говорит, что этот центр не разрушен, а поменял свою версию на то, что он якобы занимался мирными разработками
entoni 16 апреля 2018 | 22:59
testmeter: 105 ракет на разрушение одного центра в виде 2-х сараев - да видели это! Нормальность издания как определяется, кстати? Это по процентам фейков, каков процентный порог фейков в "нормальных"?
testmeter 16 апреля 2018 | 23:11
entoni: Изучи вопрос по англоязычной прессе, если конечно, твоему интеллекту и уровню образования это доступно. Там все есть
entoni 16 апреля 2018 | 23:21
testmeter: Куда с нашим интеллектом - мы даже скакать как вы не умеем, а уж об остальном...
zollendorf 16 апреля 2018 | 23:20
testmeter: Да бесполезно этим что либо обьяснять. Даже если их тыкать носом в собственное д....о, будут облизываться и говорить, что вкуснее не пробовали деликатеса.
У них самое грозное в истории орудие стоит на Неве у причала. Один единственный залп, а разрухи на сотни лет.
kaplan911 16 апреля 2018 | 23:14
danko1: \\ По зомбоящику уже доложили, что все ракеты уничтожены.
И что там было в реальности 86% не волнует. Они питаются патриотической скрепой, построенной на лжи. \\
Пу... и МО посылают на чужбину погибать своих граждан.....вежливых человечков.
На убой......не считая их.
А коалиция в Сирии пускает......вежливые ракеты.
Чувствуете какая разница ?!
fikus74 16 апреля 2018 | 22:09
кто такая сирия? может ее вообще нет.
kir_pich_101 16 апреля 2018 | 22:09
Вот почему портянки-то и завыли...
vpu2011 16 апреля 2018 | 22:09
:-)
clandestino 16 апреля 2018 | 22:09
А это не важно. Главное по телеку их сбить.
nanarysix 16 апреля 2018 | 22:12
Ладно...ладно.. долетели до целей "умные" ракеты, уничтожили подельников Асада которые варили зелье что бы атравлять сирийских детей. Суки на сколько всё это враньё запада цинично.
slavac 16 апреля 2018 | 22:14
Сбили 86% - это закон, константа. Точка!
andy66 16 апреля 2018 | 22:17
современную крылатую ракету не могут сбить сами американцы... она летит прижимаясь к земле по складкам местности почти на скорости звука, причем траекторию выбирает непредсказуемо случайным образом. Ее можно уничтожить только самоликвидатором
nikolay333 16 апреля 2018 | 22:18
Ясно только одно: кто-то нагло врёт.
andremartynenk 16 апреля 2018 | 22:21
nikolay333: Если кто то нагло врет,то его надо бить по наглой ботоксной роже.
pavel_svr 16 апреля 2018 | 22:19
// ...лидер британской оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что Тереза Мэй должна быть подотчетна не американскому президенту Дональду Трампу, а британскому парламенту ...//
Почему? Перед кем хочет, перед тем и отчитывается, она свободная женщина (муж разрешил).
neon999 16 апреля 2018 | 22:19
Журналистам ЭМ интересно, как там в Британии.
А в российском "парламенте" - сидят бездельники и мерзавцы, голосующие за антинародные гнусности спущенные из Кремля, презирающие население и его не представляющие.
И об этом писать "не интересно", потому что стремно и платят не за это.
hunterhead 16 апреля 2018 | 22:20
"Ни одна из ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии не была сбита"
На улице Оптиков нужно объявить траур...:-D Портянки, вы живы? Может "Боярышника" прислать? :-D
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 22:20
Президент США Дональд Трамп заявил
«Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну»
Более того, долетели 39 ракет выпущенных в прошлом году! )))
max3446 16 апреля 2018 | 22:23
вижу либерастне из госдепа скинули методичку подтверждать слова трампа. Дескать целью было всего 3 здания в Сирии и все ракеты их поразили. Но как то уж очень неубедительно звучит. На неудобные вопросы западные тролли и прочие прозападные отбросы общества или хамство пишут или просто молчат. Предлагаю нормальный цивилизованным людям задать ряд вопросам этим персонажам, чтобы они и своим западным кураторам переправили, а те попробовали дать на них хоть какое то объяснение. Итак:
1. почему на фото 3 уничтоженных зданий нет 105 воронок от всех якобы попавших в них ракет?
2. для чего на 3 здания было использовано 105 ракет, если пендостанское оружие такое мощное и высокоточное? Судя по фото здания не такие уж и огромные.
3. если принять во внимание что пуск одной раке стоит 2 миллиона долларов, получается общая сумма истраченных денег большее 200 миллионов или по примерно 35 миллионов долларов не 1 здание. Нет ли в этом чудовищной растраты денег трампом?
begly_ 16 апреля 2018 | 22:50
max3446:
Как же нет воронок?, а насчитал 105. У меня по математике пятерка в школе была.
crush_test_driver 16 апреля 2018 | 22:25
Они сделали вид, что запустили 100 ракет. А мы сделали вид, что сбили 70. На самом деле не было выпущено ни одной! Имхуется мне, что все было как то так...
ushkujnik 16 апреля 2018 | 22:31
Трамп, похоже, выдаёт желаемое за действительно...
По-русски говоря, врёт как сивый мерин.
Доверие - к нашему Генштабу и ликующим сирийцам.
Ну и - всем сёстрам по серьгам по промежуточным итогам удара по Сирии...
Трамп выглядит реальным пацаном. Сказал.Сделал. Попетушился.
Пацан, одним словом...
Наш на пацана не потянул... Его друга трое обдолбанных пэтэушником хреначат в подворотне, а он стоит скромно потупившись в сторонке, - ну как хазановский студент из кулинарного техникума...
snagging 16 апреля 2018 | 22:32
Да, если бы хоть одну сбили, то носились бы с ней по всем каналам и показывали. А, так даже цели не определили, врали на авось про аэродромы, казармы, батареи ПВО, хотя Макрон сразу сказал, что удары будут только по структурам, где разрабатывалось химоружие. И, так сделали. А, можно дать зелёный коридор хохлам, а потом их в упор расстреливать.
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 22:36
США показали, чего стоит ПВО России, и ее гарантии. Те, кто верит в Путинские сказки, лишь непринимают реальность, чем создают себе проблемы.
j_partizan 16 апреля 2018 | 22:39
Ни одна из ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии не была сбита
__________
Печально. Необходима новая военная техника. Грамотную молодеж нужно направлять на предприятия, заниматься разработками, а власть их гонит в армию, заниматься хернёй. Как была страной наоборот, так и прекратит своё существование.
vladimirbelarus 16 апреля 2018 | 22:47
Разоблачение лжи по россСМИ по Скрипалям: https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=137578
bja_1950 16 апреля 2018 | 22:48
Все уже от непрерывной лжи российской пропаганды устали.
mikr 16 апреля 2018 | 22:57
//...каждая достигла своей цели, — заявил американский лидер Дональд Трамп...//
Не далее, как пять дней назад это брехло заявляло, что собирается уходить из Сирии. И вообще, давно пора осознать, что слова американцев не означают ровным счетом ничего. А уж самого Трампа - тем более.
kaplan911 16 апреля 2018 | 23:10
Нашему МО нет никакого доверия.
Мудозвоны.
Все 105 ракет выпущенных коалицией поразили цели.