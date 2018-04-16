Роскомнадзор может заблокировать почти 2 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon

На них начал разворачивать механизм обхода блокировок мессенджер Telegram.

В реестре запрещенных сайтов оказались уже более 800 тысяч IP-адресов Amazon и это не предел. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в реестр для блокировки, который сегодня получили операторы связи, попала и подсеть компании на которую перешел Telegram. Таким образом мессенджер попытался продолжить работу в России, и на некоторое время это действительно удалось. Несмотря на блокировку, во второй половине дня для многих пользователей приложение было доступно и без дополнительных ухищрений в виде VPN или прокси-серверов. Теперь по словам IT-консультанта Владислава Здольникова, противостояние Роскомнадзора и Telegram может сказаться на работе совершенно посторонних организаций.

По данным Здольникова блокировка Роскомнадзором IP-адресов Amazon нарушила работу касс магазинов «Дикси» в Москве. Однако сам ритейлер эту информацию опроверг.

По некоторым данным, в реестр для блокировки могли также попасть миллионы IP-адресов подсети Google.