Роскомнадзор может заблокировать почти 2 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon
На них начал разворачивать механизм обхода блокировок мессенджер Telegram.
В реестре запрещенных сайтов оказались уже более 800 тысяч IP-адресов Amazon и это не предел. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в реестр для блокировки, который сегодня получили операторы связи, попала и подсеть компании на которую перешел Telegram. Таким образом мессенджер попытался продолжить работу в России, и на некоторое время это действительно удалось. Несмотря на блокировку, во второй половине дня для многих пользователей приложение было доступно и без дополнительных ухищрений в виде VPN или прокси-серверов. Теперь по словам IT-консультанта Владислава Здольникова, противостояние Роскомнадзора и Telegram может сказаться на работе совершенно посторонних организаций.
По данным Здольникова блокировка Роскомнадзором IP-адресов Amazon нарушила работу касс магазинов «Дикси» в Москве. Однако сам ритейлер эту информацию опроверг.
По некоторым данным, в реестр для блокировки могли также попасть миллионы IP-адресов подсети Google.
Комментарии22
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vpu2011 16 апреля 2018 | 22:06
Отлично. Как г-рится: То что доктор прописал.
pmasel 16 апреля 2018 | 22:19
Полчаса назад Телега работала без ВПН. Может Ростелеком саботирует? Или настолько неповоротливы?
pusin_patriot 16 апреля 2018 | 22:52
pmasel: Провайдер? Регион?
Там механизм т.о. по условию что провайдер в течении суток обязан применить новый список, дальше вопрос у какого провайдера во сколько и период обновления.
Билайн уже дропает пакеты к сайту Телеги и серверам Амазон (напрямую трассировки прерываются на оборудовании-адресе Билайн, через VPN нормально работают эти пушистые сайты на Амазон и Телега)
glotze7 16 апреля 2018 | 22:07
http://hmpg.net/
hysteria 16 апреля 2018 | 22:08
Да отключите весь инет для полного ку щастья четланам..
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 22:43
hysteria: Вот именно. Но и это не поможет. Есть куча путей выхода в интренет в обход российских операторов, с последующей раздачей по сетям p2p
stanislav1975 16 апреля 2018 | 23:00
a_and_ts: Верно, Интернет отключать бессмысленно. Нужно отключать свет. Хотя... как тогда будет работать зомбоящик?..
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 23:13
stanislav1975: Свет у нас отключают так часто, что у каждого второго генератор.
ts 16 апреля 2018 | 22:08
Никогда не пользовался Telegram, но мне почему-то хочется, чтобы прикрыть его не получилось...
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 22:45
ts: Я вот недавно начал.
elenaj1959 16 апреля 2018 | 22:11
Да уж чего там мелочиться: конфисковать все смартфоны, ноутбуки, планшеты и настольные компьютеры - и дело с концом.
semper_fidelis 16 апреля 2018 | 22:23
elenaj1959: Нельзя довольно не восхититься тобой, маститая старуха! Поведай нам, поведай миру, как, дожив до шестидесятилетнего возраста, ты сумела сохранить в неприкосновенности ум шестилетнего ребёнка?!
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 22:44
elenaj1959: Точно. И вот тогда на улицу выйдет 30 млн. человек, причем вначале, просто для того, что бы пообщаться.
semper_fidelis 16 апреля 2018 | 22:21
Не волнует ни грамма ваша телеграмма.
hihi2raza 16 апреля 2018 | 22:24
Не страна, а позорище.
ts 16 апреля 2018 | 22:26
hihi2raza: Позориться на весь мир - это наша национальная забава... Точнее -- забава наших властей...
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 22:46
hihi2raza: Это уже ясно давно. Теперь осталось запастись попкорном, и наблюдать, как вся эта свора рухнет.
andrey.severov 16 апреля 2018 | 22:28
Заставь дурака богу ...
yuryr 16 апреля 2018 | 22:38
В том и состоит основная проблема идиотских решений типа блокировки Телеграмм по "заказу" ФСБ: эти решения влекут за собой каскад следствий все более разрушительно-вредоносного свойства. Но в путиноидной стране это - норма.
ivanpetr1 16 апреля 2018 | 22:50
yuryr: отрицательный мультипликатор
a_and_ts Александр Симо 16 апреля 2018 | 22:54
А IPv6 адресов больше, чем байт во всех компах роскомнадзора. Если каждую секунду блокировать миллиард адресов, То за 30 миллиардов лет, не будет заблокирована и миллиардная их часть. Вперед ребята :)
alexisgross_042018 16 апреля 2018 | 23:00
на десктопах делается в два пальца ;)) Сначала запускается определение типа блокировки а затем GoodbyeDPI.1.0.4 ;)) Это работает на все случаи ;))