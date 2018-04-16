В Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении выпускников бюджетных отделений
Студентов, которые учатся бесплатно, собираются обязать несколько лет отрабатывать по специальности в государственном учреждении. В случае отказа, со студента нужно требовать возмещение расходов на его обучение, — полагают авторы законопроекта.
Комментарии5
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antiboh 16 апреля 2018 | 21:36
пральнае решееение...одабрям..
patlik 16 апреля 2018 | 21:40
Это все замечательно. Но где у нас такое количество рабочих мест?
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 21:41
А что тут такого ? Так и было в Советском Союзе и это было правильно. Если хочешь работать там, где сам пожелаешь - не занимай бюджетное место. А то хотят и рыбку съесть и косточкой не подавиться..
mppv 16 апреля 2018 | 21:44
Дак где ж столько госучреждений взять-то?
sasass 16 апреля 2018 | 21:51
В Советском союзе полно было всяких предприятий ВПК - а теперь остались они кузницы с молотом и наковальней и что там будут делать выпускники ВУЗов обученные липовыми профессорами и доцентами с фальшивыми диссертациями...)))