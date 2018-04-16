Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог начаться из-за протекающей крыши, об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его данным Исследовательский центр экспертизы пожаров в Петербурге установил, что на крыше стал таять неубранный снег, вода попала на провода, произошло короткое замыкание, из-за которого вспыхнул пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека.