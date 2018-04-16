Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог начаться из-за протекающей крыши
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог начаться из-за протекающей крыши, об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его данным Исследовательский центр экспертизы пожаров в Петербурге установил, что на крыше стал таять неубранный снег, вода попала на провода, произошло короткое замыкание, из-за которого вспыхнул пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostapbey 16 апреля 2018 | 21:35
Конечно вода.. талая..
Идеальный проводник электрического тока..
Даже..
y20160414 16 апреля 2018 | 21:47
ostapbey:
Осадки в Кемерово не кислотные, это всем известно, крыша в ТРЦ была стерильной, тоже понятно, поэтому дающий снег дал воду такой степени очистки, которая даже на безмедных дистилляторах недостижима.