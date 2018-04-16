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21:31, 16 апреля 2018

Ростуризм призвал граждан нашей страны избегать мест массового скопления людей при поездках в Ереван

Предупреждение выпущено на фоне сообщений о сегодняшних столкновений протестующих и полиции в городе. Местные жители выступали против выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. По данным Минздрава Армении, в столкновениях пострадали около 50 человек.

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aleks301177 16 апреля 2018 | 21:42

Опасаются, что опыта наберутся? Армяне молодцы!!! Когда только у нашего народа мозги на место встанут?

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