Ростуризм призвал граждан нашей страны избегать мест массового скопления людей при поездках в Ереван

Предупреждение выпущено на фоне сообщений о сегодняшних столкновений протестующих и полиции в городе. Местные жители выступали против выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. По данным Минздрава Армении, в столкновениях пострадали около 50 человек.