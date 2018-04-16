Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, пишет газета Times. Издание ссылается на источники в британском военном ведомстве. Собеседники газеты уточнили, что подводной лодке приходилось постоянно менять свое местоположение, поскольку за ней следовали субмарины, вышедшие из российской базы в Тартусе. Противостояние длилось несколько дней. Британская подлодка пыталась избежать обнаружения, сообщает Times.