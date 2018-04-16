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21:31, 16 апреля 2018

Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать

Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, пишет газета Times. Издание ссылается на источники в британском военном ведомстве. Собеседники газеты уточнили, что подводной лодке приходилось постоянно менять свое местоположение, поскольку за ней следовали субмарины, вышедшие из российской базы в Тартусе. Противостояние длилось несколько дней. Британская подлодка пыталась избежать обнаружения, сообщает Times.

Комментарии

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max3446 16 апреля 2018 | 21:36

вот и ответ на вопрос тех кто спрашивал куда делись российские корабли и подлодки перед обстрелом. оказывается не убежали в страхе как тут додумали тупые оппозиционные либерасты, а выстраивались в боевой порядок потопить флот пендосов, и развлекались гоня по морю англосакскую субмарину. Говорят когда она вплыла вонь из неё был неимоверный. памперсов то не было, а экипаж от страха гадил целые сутки пока их не отпустили наши вдоволь наигравшись

ostapbey 16 апреля 2018 | 21:37

max3446: федерасты не опозорились? И флот не утопили даже?

etofeasko 16 апреля 2018 | 21:41

Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, пишет газета Times.

Аххаааха. Жиденько обделались мелкобриты

patrik05 16 апреля 2018 | 21:47

Противостояние длилось несколько дней. Британская подлодка пыталась избежать обнаружения...

А чего они прятались, что российские подлодки могли им сделать, или они вообще, в принципе боятся русских моряков?

gordy 16 апреля 2018 | 21:48

"Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами,..."

В тесноте , да не в обиде?

haldey 16 апреля 2018 | 21:48

ЭМ дало эту новость в конце дня, что ж и это результат)))
"Российские подлодки, корабли и самолет «затравили» британскую подлодку в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии. Подробности инцидента сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники в военных кругах." Это было в середине дня))) Ну да ладно... Так кто тут про трусов моряков рассуждал? Затравленные бриты испугались выполнить приказ! Это трусость!
Успехов в понимании процессов!

antiboh 16 апреля 2018 | 21:41

max3446: и развлекались гоня по морю англосакскую субмарину.//
Курск тоже "погонял",его,по всей видимости,мало?

pusin_patriot 16 апреля 2018 | 21:48

max3446: Сами хоть понимаете что написали?

ВЕСЬ российский флот в регионе гонялся за ОДНОЙ подводной лодкой, вот вам и соотношения сил в раскладе, если "Ч"ё.

max3446 16 апреля 2018 | 21:51

pusin_patriot: где вы в новости или моем сообщении увидели про весь флот? Если прочтете её полностью, то узнаете что участвовало всего 2 наших подложки и один корабль. Остальные стояли наведя оружие на пендоский ржавый флот

tks 16 апреля 2018 | 21:48

max3446: ??? т.е. эскадра подводных и надводных кораблей путинского флота (т.о. две эскадры) не нашли ничего лучшего, кроме как гоняться за одной (!!)несчастной брит анской подлодкой?? Хорошо ещё, Кузи среди них ее было, а то опять как минимум, 2 собственных самолёта утопил бы...

igorkot____1 16 апреля 2018 | 21:38

История про очередной эсминец Кук, о том как старый хлам в виде су-24 якобы выключил всю электронику корабля, а пол команды после этого написали рапорты на списание. Вообщем продолжают подкармливать ватников говном.

ostapbey 16 апреля 2018 | 21:39

Курск не утоп?
И может повторить?
И Кузину мать показать 10-долларовым шлюхам может?

nanarysix 16 апреля 2018 | 21:43

ostapbey: Не ссы хохол. К твоей жопе привяжут жавелины хозяева. и полетишь ты бомбить химлаборатории.

ostapbey 16 апреля 2018 | 21:45

nanarysix: antiboh: попало?
Так я только стряхивал, то что ты слизывал..
Даже)))

olegleon 16 апреля 2018 | 21:50

ostapbey: вам то проще. приварили свою подлодку к пирсу и она утонуть не может

nikmart001 16 апреля 2018 | 21:40

Круто!!! Значит вместо того, чтобы всплыть возле американского эсминца и отстреляться, они начали прятаться от российских лодок по всему морю, а тут и время на обстрел закончилось! Или просто ракеты экономили?

ostapbey 16 апреля 2018 | 21:42

nikmart001: nikmart001:
Так кто на ком стоял? И кто от кого прятался?
Даже?

tks 16 апреля 2018 | 21:44

Путин рано или поздно доиграется до прямой военной стычки.

malinskii 16 апреля 2018 | 21:44

они за ней гонялись так как знали, что не влепит. ох и отчаянные эти руцкие..

salut__521 16 апреля 2018 | 21:46

Как говорил Фантомас: -пускайте Ортобана!
Говняшкинские придурки гонялись за одной англицкой ортобаншей, пока коалиционщики спокойно херачили по Асаду и отбомбились по полной запланированной программе.

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