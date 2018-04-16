Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать
Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, пишет газета Times. Издание ссылается на источники в британском военном ведомстве. Собеседники газеты уточнили, что подводной лодке приходилось постоянно менять свое местоположение, поскольку за ней следовали субмарины, вышедшие из российской базы в Тартусе. Противостояние длилось несколько дней. Британская подлодка пыталась избежать обнаружения, сообщает Times.
Комментарии20
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max3446 16 апреля 2018 | 21:36
вот и ответ на вопрос тех кто спрашивал куда делись российские корабли и подлодки перед обстрелом. оказывается не убежали в страхе как тут додумали тупые оппозиционные либерасты, а выстраивались в боевой порядок потопить флот пендосов, и развлекались гоня по морю англосакскую субмарину. Говорят когда она вплыла вонь из неё был неимоверный. памперсов то не было, а экипаж от страха гадил целые сутки пока их не отпустили наши вдоволь наигравшись
ostapbey 16 апреля 2018 | 21:37
max3446: федерасты не опозорились? И флот не утопили даже?
etofeasko 16 апреля 2018 | 21:41
Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, пишет газета Times.
Аххаааха. Жиденько обделались мелкобриты
patrik05 16 апреля 2018 | 21:47
Противостояние длилось несколько дней. Британская подлодка пыталась избежать обнаружения...
А чего они прятались, что российские подлодки могли им сделать, или они вообще, в принципе боятся русских моряков?
gordy 16 апреля 2018 | 21:48
"Британская подводная лодка должна была участвовать в обстреле Сирии, однако вместо этого ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами,..."
В тесноте , да не в обиде?
haldey 16 апреля 2018 | 21:48
ЭМ дало эту новость в конце дня, что ж и это результат)))
"Российские подлодки, корабли и самолет «затравили» британскую подлодку в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии. Подробности инцидента сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники в военных кругах." Это было в середине дня))) Ну да ладно... Так кто тут про трусов моряков рассуждал? Затравленные бриты испугались выполнить приказ! Это трусость!
Успехов в понимании процессов!
antiboh 16 апреля 2018 | 21:41
max3446: и развлекались гоня по морю англосакскую субмарину.//
Курск тоже "погонял",его,по всей видимости,мало?
pusin_patriot 16 апреля 2018 | 21:48
max3446: Сами хоть понимаете что написали?
ВЕСЬ российский флот в регионе гонялся за ОДНОЙ подводной лодкой, вот вам и соотношения сил в раскладе, если "Ч"ё.
max3446 16 апреля 2018 | 21:51
pusin_patriot: где вы в новости или моем сообщении увидели про весь флот? Если прочтете её полностью, то узнаете что участвовало всего 2 наших подложки и один корабль. Остальные стояли наведя оружие на пендоский ржавый флот
tks 16 апреля 2018 | 21:48
max3446: ??? т.е. эскадра подводных и надводных кораблей путинского флота (т.о. две эскадры) не нашли ничего лучшего, кроме как гоняться за одной (!!)несчастной брит анской подлодкой?? Хорошо ещё, Кузи среди них ее было, а то опять как минимум, 2 собственных самолёта утопил бы...
igorkot____1 16 апреля 2018 | 21:38
История про очередной эсминец Кук, о том как старый хлам в виде су-24 якобы выключил всю электронику корабля, а пол команды после этого написали рапорты на списание. Вообщем продолжают подкармливать ватников говном.
ostapbey 16 апреля 2018 | 21:39
Курск не утоп?
И может повторить?
И Кузину мать показать 10-долларовым шлюхам может?
nanarysix 16 апреля 2018 | 21:43
ostapbey: Не ссы хохол. К твоей жопе привяжут жавелины хозяева. и полетишь ты бомбить химлаборатории.
ostapbey 16 апреля 2018 | 21:45
nanarysix: antiboh: попало?
Так я только стряхивал, то что ты слизывал..
Даже)))
olegleon 16 апреля 2018 | 21:50
ostapbey: вам то проще. приварили свою подлодку к пирсу и она утонуть не может
nikmart001 16 апреля 2018 | 21:40
Круто!!! Значит вместо того, чтобы всплыть возле американского эсминца и отстреляться, они начали прятаться от российских лодок по всему морю, а тут и время на обстрел закончилось! Или просто ракеты экономили?
ostapbey 16 апреля 2018 | 21:42
nikmart001: nikmart001:
Так кто на ком стоял? И кто от кого прятался?
Даже?
tks 16 апреля 2018 | 21:44
Путин рано или поздно доиграется до прямой военной стычки.
malinskii 16 апреля 2018 | 21:44
они за ней гонялись так как знали, что не влепит. ох и отчаянные эти руцкие..
salut__521 16 апреля 2018 | 21:46
Как говорил Фантомас: -пускайте Ортобана!
Говняшкинские придурки гонялись за одной англицкой ортобаншей, пока коалиционщики спокойно херачили по Асаду и отбомбились по полной запланированной программе.