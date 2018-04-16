У здания ФСБ на Лубянке в Москве прошла акция в защиту мессенджера Telegram
Участники запускали бумажные самолетики, в результате было задержано тринадцать человек, среди них: участница группы Pusyy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Энтео. Об этом «Эху» рассказала сама Алехина. Белый бумажный самолетик является символом и логотипом мессенджера Telegram, которого сегодня начали блокировать в России.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
antiboh 16 апреля 2018 | 21:38
Телегам благополучно работает,без сбоев и доп.установок.Обул Дуров -дебилов.
serjo1977 16 апреля 2018 | 21:44
Власть умудрилась объеденить Алёхину и Энтео. Вот уж точно дуче достал, так достал...
pusin_patriot 16 апреля 2018 | 21:46
serjo1977: Вот только зашел чтобы ровно то же самое написать.
Если Алёхина и Энтео уже вместе протестуют против решения этих властей, значит это уже не отдельные группы по интересам или убеждениям, это уже народ.