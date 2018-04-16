У здания ФСБ на Лубянке в Москве прошла акция в защиту мессенджера Telegram

Участники запускали бумажные самолетики, в результате было задержано тринадцать человек, среди них: участница группы Pusyy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Энтео. Об этом «Эху» рассказала сама Алехина. Белый бумажный самолетик является символом и логотипом мессенджера Telegram, которого сегодня начали блокировать в России.