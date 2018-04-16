Операторы завершат блокировку мессенджера Telegram к середине завтрашнего дня
Как отмечает газета «Коммерсант, по правилам у них есть одни сутки на ограничение доступа к запрещенному интернет-ресурсу. Сегодня днем по решению Роскомнадзора отключили браузерную версию Telegram, но мессенджер продолжает работать у пользователей мобильного интернета ряда сотовых операторов. Тем временем, Роскомнадзор начал блокировать сотни тысяч IP-адресов компании Amazon из-за того, что мессенджер начал использовать их для обхода блокировки в России. Это обернулось в том числе проблемами для бизнеса: так IT-консульт Владислав Здольников рассказал в интервью «Эху», что ограничения привели к сбою работе касс в супермаркетах Дикси. Впрочем, представители компании в интервью RNS заверили, что это не так.
Комментарии9
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putin_itogy 16 апреля 2018 | 21:43
Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
Когда тупорылым чекистам нехрен делать,
они тупо занимаются вылизыванием яиц своего шефа.
zemljanka 16 апреля 2018 | 21:45
Идиоты! Получите медальку!
zemljanka 16 апреля 2018 | 21:48
Может направить энткзазм и средства на полезные проекты?
gordy 16 апреля 2018 | 21:43
"...Роскомнадзор начал блокировать сотни тысяч IP-адресов компании Amazon ..."
Суди его Бог!?
sensei54 16 апреля 2018 | 21:49
gordy: В Рыбнадзоре тоже знают, что такое Бутовский полигон.
Поэтому и стараются, надеясь попасть в очередь с другого конца.
cuzmich35 16 апреля 2018 | 21:44
С этим Телеграмом надо как можно жестче!
И не надо было ждать 6 месяцев-сразу надо было ,на следующий день закрыть этих пособников бандитов
aleks301177 16 апреля 2018 | 21:45
Мечтатели...Rutracker тоже типа заблокирован...все работает, и неплохо, и телега еще работает, и в приложении и на компе
ddolly 16 апреля 2018 | 21:46
Т.е. операторы завтра просто отключат инет на радость чекистам.
stas_russkiy 16 апреля 2018 | 21:48
Чем больше станет недовольных действиями озёрных бандитов и их холуёв - тем лучше...