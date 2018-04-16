Операторы завершат блокировку мессенджера Telegram к середине завтрашнего дня

Как отмечает газета «Коммерсант, по правилам у них есть одни сутки на ограничение доступа к запрещенному интернет-ресурсу. Сегодня днем по решению Роскомнадзора отключили браузерную версию Telegram, но мессенджер продолжает работать у пользователей мобильного интернета ряда сотовых операторов. Тем временем, Роскомнадзор начал блокировать сотни тысяч IP-адресов компании Amazon из-за того, что мессенджер начал использовать их для обхода блокировки в России. Это обернулось в том числе проблемами для бизнеса: так IT-консульт Владислав Здольников рассказал в интервью «Эху», что ограничения привели к сбою работе касс в супермаркетах Дикси. Впрочем, представители компании в интервью RNS заверили, что это не так.