Почти триста тысяч человек в Чечне остались без электричества
Об этом сообщает Минэнерго России; произошло отключение двух линий электропередач. Идут восстановительные работы, пишет агентство РИА Новости.
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Об этом сообщает Минэнерго России; произошло отключение двух линий электропередач. Идут восстановительные работы, пишет агентство РИА Новости.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии9
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deti_sgoreli_izza_karlika 16 апреля 2018 | 21:10
Кадырка: Вова, шакал ебучий, дэнгы давай!!! 100 милярдов!! На ток надо!!
henry52 16 апреля 2018 | 21:15
Наверное какой-нибудь укуренный джигит на мерсе снес опору ЛЭП...
a_111111 16 апреля 2018 | 21:18
henry52: на мерсе ездят только нищеброды в Москве
polikarpich 16 апреля 2018 | 21:21
henry52: Да ну?! Там же, вроде бы, одни только "борцухи", ведущие исключительно здоровый и высоконравственный образ жизни.
a_111111 16 апреля 2018 | 21:16
А там столько людей есть?
sasass 16 апреля 2018 | 21:19
Тренируются , как отключить всю Россию для получения полного суверенитета ...)))
ura_123 16 апреля 2018 | 21:20
Принуждение к оплате услуг генерирующих компаний?
begly_ 16 апреля 2018 | 21:27
ura_123:
Не заплатят за свет, отключат газ. Не заплатят за газ, отключат воду..
begly_ 16 апреля 2018 | 21:21
Это сколько же там ишаков и ишачек этой ночью девственности лишатся..