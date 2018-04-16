Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года колонии по делу о врачебной ошибке.

Материалы возвращены в прокуратуру, врач пока остается под подпиской о невыезде. При этом, как отмечает БиБиСи, суд вынес частное определение в адрес судьи, рассматривавшей дело Мисюриной, прокуратуру по Юго-западному округу Москвы и органов предварительного следствия за грубые нарушения, допущенные при расследовании и рассмотрении дела. Приговор врачу-гематологу вынесли в конце января, дело вызвало широкий общественный резонанс. Спустя некоторое время прокуратура попросила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение.