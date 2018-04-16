Мосгорсуд оставил под стражей предпринимателя Магомеда Магомедова

Он был арестован в конце марта по подозрению в создании преступного сообщества и растрате. Адвокат подозреваемого заявил на заседании, что Магомед Магомедов, названный в деле совладельцем группы «Сумма», не имеет отношения к компании. Найденное у него при обыске оружие является подарочным, также адвокат сказал, что у Магомеда Магомедова на иждивении шестеро детей, больные и пожилые члены семьи, сообщает РБК. Защитник отметил, что у его клиента есть множество благодарностей от общественных и религиозных объединений, однако это не повлияло на решение об аресте. Вместе с Магомедом Магомедовым по делу проходит его брат Зиявудин Магомедов, его арест сегодня также признали законным.