Меры связаны с тем, что мессенджер Telegram стал разворачивать на базе Amazon
Меры связаны с тем, что мессенджер Telegram стал разворачивать на базе Amazon механизмы обхода блокировок. А в решении суда прописано, что Роскомнадзор и юридические лица не должны создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. «Мы исполняем решение суда», — сказал Жаров в интервью телеканалу RT. Он также подтвердил информацию о том, что оказались заблокированы 650 тысяч IP-адресов.
Комментарии5
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glotze7 16 апреля 2018 | 21:13
Больше треша!
fig_wam_ 16 апреля 2018 | 21:23
glotze7: Совсем плоха стала редакция новостей на ЭХЕ.
что мессенджер Telegram стал разворачивать на базе Amazon?
Кто и какие меры принял?
Понедельника день тяжелый, конечно, но к вечру нужно бы и отойти уже.
vpu2011 16 апреля 2018 | 21:29
Оказывается эта блокировка гораздо полезней чем казалось.
Давайте давайте, ещё и амазон заблокируйте себе.
:-)
fikus74 16 апреля 2018 | 21:33
жаров - ты му... нет не так, надо по-- классике: жаров, - ты балбес!
fikus74 16 апреля 2018 | 21:43
вот, сука, ты и затягивай свой ремень.