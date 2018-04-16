Меры связаны с тем, что мессенджер Telegram стал разворачивать на базе Amazon механизмы обхода блокировок. А в решении суда прописано, что Роскомнадзор и юридические лица не должны создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. «Мы исполняем решение суда», — сказал Жаров в интервью телеканалу RT. Он также подтвердил информацию о том, что оказались заблокированы 650 тысяч IP-адресов.