Лидер британской парламентской оппозиции Джереми Корбин призвал принять закон, обязывающий премьера перед началом военных действий согласовывать решения с парламентом. Об этом Корбин сказал на заседании в правительстве. Дискуссия шла на повышенных тонах.

В свою очередь, Тереза Мэй подчеркнула, что Британия присоединилась к военной операции в Сирии не в интересах США, а исходя из своих собственных приоритетов