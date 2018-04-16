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21:01, 16 апреля 2018

Корбин призвал принять закон, обязывающий премьера перед началом военных действий согласовывать решения с парламентом

Лидер британской парламентской оппозиции Джереми Корбин призвал принять закон, обязывающий премьера перед началом военных действий согласовывать решения с парламентом. Об этом Корбин сказал на заседании в правительстве. Дискуссия шла на повышенных тонах.

В свою очередь, Тереза Мэй подчеркнула, что Британия присоединилась к военной операции в Сирии не в интересах США, а исходя из своих собственных приоритетов

Комментарии

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patlik 16 апреля 2018 | 21:11

Т. Мэй на международное право наплевать, я думаю что и на британский парламент то же. Да и разве британская оппозиция не утвердила бы ракетный удар?, - конечно бы утвердила. Корбин просто то же решил поучаствовать в надежде на то что старший брат оценит.

haldey 16 апреля 2018 | 21:15

patlik: Позвольте не согласиться. Международное право касающееся колоний, это оно, а законы метрополии это другое. И тут важно понимать, что все кто не англицко

haldey 16 апреля 2018 | 21:19

haldey: ... кто не англицкой крови, те вне закона! Те имеют право дышать только с разрешения высшей расы! Вот отношение демократов к миру! Страшно, что и наши демократы даже в туалет не имеют право сходить без соизволения хозяйки, и считают это нормой... Зато поводки у них со стразами...

pit_heap 16 апреля 2018 | 21:19

Интересно прочитали новость неполживые?
Это демократичная Англия.А вы Путина критикуете когда он с парламентом советуется о вводе войск и просит разрешения.
Оказывается в России парламентской демократии больше.Сколько еще чудных открытий предстоит рукопожатой богеме.)) Это страшный удар по их психике,судя по их комментариям.

duch_nic 16 апреля 2018 | 21:26

pit_heap: //Оказывается в России парламентской демократии больше.//
А если заглянуть за океан, там есть Град на холме, то и там можно увидеть, что тамошний Сенат крайне недоволен, что с ними не стали советоваться.
Нет демократии нигде! Кроме России, разумеется. ;)))))

mymymy 16 апреля 2018 | 21:29

duch_nic: Ну там тамошним сэрам и пэрам тоже не улыбается однажды лечь спать в уютную постельку, а проснуться в аду на страшном суде - после бомбардировки российскими ракетами после удара по российским войскам.
Они, может, дураки, но не настолько.

fig_wam_ 16 апреля 2018 | 21:30

pit_heap: С каким парламентом Путин советуется?
Где он есть? Дрессированное сборище клоунов и идиотов не есть парламент.
так что сам с собой Путин советуется. И то не всегда. Часто в беспамятстве несет пургу, как Письков.
Стоуну Апачи за российские Ми-8 выдавал.

patlik 16 апреля 2018 | 21:35

haldey: Демократии не существует. Если Вы имели в виду либералов? То в современной России очень много клоунов выдающих себя за либералов, и очень мало свободных людей то есть либералов.

aleksandr39 16 апреля 2018 | 21:20

patlik: российскому " великому вождю " на международное право наплевать ,разве ГОСДУРА не утвердила бы войну которую ведет Россия в Украине .

patlik 16 апреля 2018 | 21:30

aleksandr39: Международное право США уничтожили в Косово и Югославии. Наша ГОСДУРА точно такая же как и британский парламент, я об этом и говорю. А про Украину, ну Вы в курсе "ихтамнет", так же как нет "нациков","пиндосов", и других чудес. К большому сожалению складывается ощущение что Украина как государство не состоялось.

y_y_y 16 апреля 2018 | 21:32

aleksandr39:
//разве ГОСДУРА не утвердила бы войну//
Дык ровно об этом и просит английская оппозиция, чтобы местная Госдура и утверждала войну.
Особенно в таких странных случаях, когда совершенно не ясно, какую выгоду от войны получает собственно Англия, кроме одобрямса от бывшей колонии.

aleksandr39 16 апреля 2018 | 21:30

patlik: А когда Россия захватила Крым это право чего ,питерской подворотни ??

patlik 16 апреля 2018 | 21:42

aleksandr39: Захватила Крым у кого?

fig_wam_ 16 апреля 2018 | 21:32

patlik: Корбин та еще гнусвная сволочь.
Сколько уже эта мразь зла натворила.
Хотя потом он и извинялся, но все все равно в дерьме с ног до головы вымазан.

patlik 16 апреля 2018 | 21:44

fig_wam_: Вполне верю.

(комментарий скрыт)

neyexo 16 апреля 2018 | 21:27

Он забыл у Латыниной спросить

kryymsdyk 16 апреля 2018 | 21:30

нормальная политическая борьба. Это россиянам кажется чем-то удивительным

semper_fidelis 16 апреля 2018 | 21:46

Вот только суверен (в данном случае - Елизавета №2) имеет право объявлять войну, не советуясь с парламентом.

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