Племянница пострадавшего от отравления бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль отказалась верить заявлению, распространенному Скотланд-Ярдом. Она заявила, что не прекратит попытки увидеться со своими родственниками, пока они лично не скажут, что не хотят с ней общаться, — пишет агентство Интерфакс. На прошлой неделе Скотланд-Ярд от имени Юлии Скрипаль распространил заявление, в котором говорилось, что она до сих пор ощущает последствия отравления и также просит свою двоюродную сестру Викторию Скрипаль не искать встречи с ней. Добавлю, что завтра Виктория Скрипаль будет в нашем эфире в 8 вечера.