Виктория Скрипаль отказалась верить заявлению, распространенному Скотланд-Ярдом
Племянница пострадавшего от отравления бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль отказалась верить заявлению, распространенному Скотланд-Ярдом. Она заявила, что не прекратит попытки увидеться со своими родственниками, пока они лично не скажут, что не хотят с ней общаться, — пишет агентство Интерфакс. На прошлой неделе Скотланд-Ярд от имени Юлии Скрипаль распространил заявление, в котором говорилось, что она до сих пор ощущает последствия отравления и также просит свою двоюродную сестру Викторию Скрипаль не искать встречи с ней. Добавлю, что завтра Виктория Скрипаль будет в нашем эфире в 8 вечера.
Комментарии20
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hihi2raza 16 апреля 2018 | 20:38
Да всем плевать, верит эта курица или нет.
deti_sgoreli_izza_karlika 16 апреля 2018 | 20:39
hihi2raza: Вот именно)) какая нах разница верит она или нет?))))) Как бриты решат, так и будет. Без вариантов.
skripal_live 16 апреля 2018 | 20:42
Скрипали, идущие на поправку после отравления нервно-паралитическим газом, от которого дохнут все тараканы в радиусе километра, показала всему миру, что русские имеют все шансы выжить в ядерной войне.
Западу есть над чем задуматься...
dorin1987 16 апреля 2018 | 20:46
___: /показала всему миру, что русские имеют все шансы выжить в ядерной войне. / - Да нет же, это показало, что фсбилы РФ на столько криворукие, что даже смертельное вещество умудряются применить не так. И такое же режимом рулит...
fig_wam_ 16 апреля 2018 | 20:53
skripal_live: Эта сучка Виктория явно проплаченная провокаторша.
Юлия ей сказала же, чтобы она отстала.
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Мальчик, ты считаешь, что русские выживут в виде тараканов?
accyapa 16 апреля 2018 | 21:13
fig_wam_: Дура эта Виктория. Юлечка надеюсь по умнее будет и намёк с кошкой, которую подонки следователи оставили умирать от жажды поняла и будет вести себя правильно.
Вспомнила кинокомедию Тупой ещё тупее. Там мафиози оторвал голову попугайчику, но намёка "Тупые" не поняли и подумали, голова оторвалась от какой-то болезни.
fig_wam_ 16 апреля 2018 | 21:19
accyapa: Я понимаю, что ты идиотка и поэтому вопросом зачем англичанам было вытаскивать Скрипалей с того света не задаешься. Неужели чтобы потом терроризировать и грозить смертью?
Идиоты не могут мыслить логически, но все же подумай- не проще ли было просто дать умереть?
accyapa 16 апреля 2018 | 21:34
fig_wam_: Нет идиотка здесь только ты. И траванули они их и вытащили они Скрипалей якобы с того Света именно для того, чтобы те рассказали, как Русские за ними следили и угрожали много раз.
pepetz 16 апреля 2018 | 21:00
skripal_live:
"Западу есть над чем задуматься..."
Тебя будут лечить мигранты в районной московской поликлинике.
aleksandr39 16 апреля 2018 | 20:47
hihi2raza: Виктория требует внеочередное заседание совета безопасности ООН .
venmud 16 апреля 2018 | 20:40
"Виктория Скрипаль отказалась верить"
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А кто она такая?
post_v 16 апреля 2018 | 20:46
venmud:
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племянница Виктория, похоже, знает больше, чем Форин Офис, Скотланд Ярд, МИД РФ, Чайка и Бастрыкин вместе взятые
кто в Британии является информатором племянницы Виктории – глава Скотланд-Ярда, министр Борис Джонсон или премьер Тереза Мэй?
пепел морских свинок стучит в ее сердце?
mppv 16 апреля 2018 | 20:40
Дак ясен пень, не искать встречи, а то британские ИТ спецслужбы и Викторию отравят?
sparky 16 апреля 2018 | 20:43
Дама внезапно возбудилась семейными связями.
Да так сильно, что не имея ни работы, ни счета в банке решила рвануть в Англию на встречу. На дорогу видимо собрала на паперти. Противные англичане не пустили.
Ну и что нового решили у ней узнать на Эхе?
inkphone 16 апреля 2018 | 20:43
Странные вещи интересуют эту радиостанцию. То артефакты в матрасах бывших постояльцев ночлежек, то верования алкоголичек на лубянском холме.
sasass 16 апреля 2018 | 20:44
Викторию завербовали сотрудники ФСБ
glotov 16 апреля 2018 | 20:46
Похоже, вместо Скрипалей англичане "лечат" двойников. Настоящих Скрипалей либо растворили в кислоте, либо превратили в р
"растения".
fig_wam_ 16 апреля 2018 | 20:57
glotov: Ты ошибаешься, голубок, это тройники, двойников тоже в кислоте растворили, они неудачные получились.
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Вас в портянки из идиотов набирают, или уже потом идиотами делают?
jetsam 16 апреля 2018 | 20:55
эй, портянки! не верили в отравление?
вон вика только по телефону с Юлией поговорила пару минут
и ей крышу снесло нафиг.... вот новичок,
даже через телефон достает....
murad_manapov 16 апреля 2018 | 21:19
отказалась таки. отказница, в отказ ушла))