Россия решила сменить своего посла в Сирии
Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает газета «Коммерсант». По его данным, Александра Кинщака в скором времени сменит нынешний посол России в Арабских Эмиратах Александр Ефимов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает газета «Коммерсант». По его данным, Александра Кинщака в скором времени сменит нынешний посол России в Арабских Эмиратах Александр Ефимов.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
venmud 16 апреля 2018 | 20:36
Плохому танцору мешает правое ...
equus 16 апреля 2018 | 20:37
venmud:
А хорошему - левое..??
;-)
venmud 16 апреля 2018 | 20:49
equus: Я - про Лаврова, а Вечно Всеми Почитаемому мешает только не понимающая его грандиозные планы оппозиция.
fig_wam_ 16 апреля 2018 | 20:59
equus: ПОСЛА НАКАЗАЛИ ЗА ТО, ЧТО ПЛОХО РАКЕТЫ ЛОВИЛ. Не все пеоймал.
barssuk 16 апреля 2018 | 20:42
Умер
mamiluk 16 апреля 2018 | 20:46
от перестановки слагаемых( и даже вычитаемых)...сумма не меняется....
inkphone 16 апреля 2018 | 20:46
Лучший кандидат - кобзон.
guerrilleros 16 апреля 2018 | 20:47
Этот сломался, несите нового
stas_russkiy 16 апреля 2018 | 21:07
guerrilleros: "...сломался..."
Он не "сломался" - он хлора нанюхался...
guerrilleros 16 апреля 2018 | 21:36
stas_russkiy: Это он специально , устал жить в ожидании томагавка в спальню.
sasass 16 апреля 2018 | 20:47
Не сумел сбить ни одну пиндосовскую ракету , что ли...)))
klegg 16 апреля 2018 | 20:48
Фантомасыча отправьте, а то ему слишком комфортно в ненавистной пиндосии
max3446 16 апреля 2018 | 21:04
Президент США Дональд Трамп высказался в понедельник с обвинениями в адрес России и Китая, заявив, что они намеренно занижают курсы своих национальных валют.
«Россия и Китай играют в игру “Девольвируй валюту”, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» – написал Трамп в Twitter.
Трамп заинтересован в сокращении торгового дефицита США. За последнее время он тарифицировал импорт стали (25%) и алюминия (10%) и обременил пошлинами 1333 китайских товара на общую сумму $50 млрд.
За этим последовали ответные меры Китая на такую же сумму, вслед за этим Трамп решил ввести пошлины еще на $100 млрд.
zolingen 16 апреля 2018 | 21:06
Есо посла менять, то лучше на ковры.
dyme179 16 апреля 2018 | 21:12
zolingen: Уже пришло то время, когда лучше менять на пару мешков картошки.
koshkaedu 16 апреля 2018 | 21:14
Наверное, как раз перед бомбардировкой Сирии империалистическими ракетами
Кинщак выписал себе командировку в Арабские Эмираты.