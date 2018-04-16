Решение о новых санкциях против России после химической атаки в Сирии пока не принято
Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. При этом она вновь подтвердила, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений. Ранее сообщалось, что о новых санкциях Вашингтон может объявить уже сегодня.
Комментарии2
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sasass 16 апреля 2018 | 20:51
Трамп опять врет - за несколько секунд до удара по Сирии тоже говорил , что еще созрел для удара...
barssuk 16 апреля 2018 | 20:58
Рубль завалили и в кусты)