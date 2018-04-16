США, Великобритания и Франция во время удара по Сирии выпустили более ста ракет и все они достигли целей
Об этом завил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом, он опроверг сообщение о перехвате выпущенных ракет. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сегодня заявил, что сирийскими поздравлениями ПВО было уничтожено более семидесяти крылатых ракет из более чем ста замеченных в воздушном пространстве республики.
Комментарии70
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beobachter 16 апреля 2018 | 21:49
Слабовата у Конашенкова фантазия. Сирийцы сообщили, что сбили 100 ракет. 29 от Конашенкова спрятали?
yuriykyvich 16 апреля 2018 | 21:50
Вот что странно. Сирийские ПВО по словам Конашенкова (известного болтуна и враля) сбили почти все крылатые ракеты, но почему-то не смогли сбить ни одного самолета - цель гораздо более удобную чем малозаметная ракета. Тем более что пару месяцев назад, выпустив десяток ракет из всех своих систем, начиная от С-125 и заканчивая БУКом и Панцирем, они таки сумели подбить израильский F-16?
И вопрос к "вате". Если все наши сотни "Калибров", выпущенных по "террористам" (сирийской оппозиции) уверенно поразили цели, то как могут промахнуться американские "Томогавки", оснащенные гораздо более совершенной электроникой и системами управления?