США, Великобритания и Франция во время удара по Сирии выпустили более ста ракет и все они достигли целей

Об этом завил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом, он опроверг сообщение о перехвате выпущенных ракет. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сегодня заявил, что сирийскими поздравлениями ПВО было уничтожено более семидесяти крылатых ракет из более чем ста замеченных в воздушном пространстве республики.