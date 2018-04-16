К короткому замыканию в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» привела протекающая крыша
Неубранный снег растаял, вода стекла на провода, это обернулось трагедией, в результате которой погибли 64 человека. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на предварительное заключение Исследовательского центра экспертизы пожаров в Санкт-Петербурге. Там отметили, что установленные в «Зимней вишне» автоматические выключатели для защиты от замыканий по неизвестным причинам не сработали.
Комментарии22
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holodez_na_palochke 16 апреля 2018 | 20:38
автоматические выключатели для защиты от замыканий по неизвестным причинам не сработали
Наверное, зеленые человечки с Нибиру украли деньги на установку работающих автоматов.
kottigr1 16 апреля 2018 | 20:46
holodez_na_palochke: К короткому замыканию в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» привела протекающая крыша
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Про тяжелое состояние Владимира Владимировича итак уже давно всем известно.. Даже фрау Меркель уже высказывалась о своих впечатлениях относительно состояния Путина...
kir_pich_101 16 апреля 2018 | 20:52
kottigr1: Какое дешевое дерьмо продаётся в русских магазинах, то и ставят. На АВВ или Siemens денег не дают. А кто разрешил его продавать? Импортозамещение в действии..
kottigr1 16 апреля 2018 | 20:58
kir_pich_101: Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Там как раз была сложена груда легковоспламеняющихся строительных материалов.
Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры. Никакое короткое замыкание кабеля не сможет вывернуть и выгнуть массивные металлические конструкции.
Есть факт того, что огонь проник на четвертый этаж с третьего этажа. Есть факт оплавленных и покореженных металлоконструкций на третьем этаже. Есть факт того, что эпицентр пожара на третьем этаже возник из-за огромной температуры горения и.... Нет других версий относительно того, какие вещества могут дать настолько высокую температуру, кроме газа или горючего вещества в виде аэрозоля, или подрыва полученного газового облака. Нет других объяснений, что одновременно с температурным воздействием на металлические конструкции пришло давления, развиваемые при взрыве, во много раз превосходящее прочность металлов... По эффекту это похоже на сверхмощный заряд термической саперной взрывчатки, но и при нелепом стечении обстоятельств подобный химический микс может образоваться и бытовым путем.
СК своей версией с КЗ кабеля абсолютно не объясняет вышеизложенные факты. А ведь они уже есть и вне зависимости от любых подобных версий СК.
vilingrad 16 апреля 2018 | 21:18
kir_pich_101: Версия номер 70. Все для того, чтобы приглушить главную- бардак в стране.
dorin1987 16 апреля 2018 | 20:51
holodez_na_palochke: /Наверное, зеленые человечки с Нибиру украли деньги/ - Да нет, обычные, в няшмяше... И в лугандоне... И в Сирии... и еще во многих точках мира, где шарашится мразь с гражданством РФ, ведь режим царька РФ лучше войнушку профинансирует, чем быт холопов...
lenin3 16 апреля 2018 | 20:38
С каждым днём расследование становится всё чудесатее и чудесатее:сначала спасатель не в ту сторону пошёл,потом крыша протекла,скоро,видимо,громящее всё бакланы налетят.
А вот про чинушу,фамилию которого боится назвать Бастрыкин,уже стали забывать...
popov_m 16 апреля 2018 | 20:41
Даже "стрелочников" искать не надо, во всем виноват климат!
gvs 16 апреля 2018 | 20:53
popov_m: Бакланы
mancuss 16 апреля 2018 | 20:51
Согласен с Константином Сергеевичем Станиславским.
fedor55 16 апреля 2018 | 20:52
В статье полная ложь, даже если не сработали выключатели в ТРЦ они должны сработать на подстанции, что привело бы к моментальному выключению электричества в всем ТРЦ, но этого не произошло, электричество было во время пожара. Ну и плюс никакой растаявший снег не может привести к замыканию т.к. провода находятся в изоляции. Похоже не хотят искать поджигателей и впаривают чушь.
y20160414 16 апреля 2018 | 21:26
fedor55: «провода находятся в изоляции»
В какой капусте находятся такие спицилисты? К счастью, давно известен простой способ уменьшения вашего числа: залезьте в ванну вместе с включённым электрофеном, у него провода тоже в изоляции, ага.
Снег был распылён русофобами из бендеровской ДРГ, которые на пиндосском спутнике-шпиёне пролетали над «Зимней вишней». Благодаря специальному составу снега он мог не только разъедать изоляцию проводов, но и мгновенно прожигать бетонные плиты толщиной 20 метров. Поэтому он – этот радиоактивный снег – расплавил автоматические выключатели на подстанции, увы.
Ссылку не привожу, чтобы не удалили комментарий, но в отдельной лаборатории МЭИ (Московского энергетического института) уже даже производство устройств защиты от искрения наладили (то есть идут вровень с мировым прогрессом, несмотря на развал рашкинской экономики), а в Кемерово до сих пор экономят на простых противопожарных УЗО. Туда им и дорога вместе с их отродьем!
holodez_na_palochke 16 апреля 2018 | 20:53
Разлив воды произошел из-за неосторожного обращения с водой при питье и производстве поливо-моечных работ.
sasass 16 апреля 2018 | 20:54
Теперь можно что угодно придумать и врать напропалую...
kolobokus 16 апреля 2018 | 20:57
Никакой мистики: таящий в мороз снег, дырявая крыша, дурные автоматы...
Все гораздо проще: вы когда нибудь обращали внимание, насколько врут многие российские производители кабельной продукции, завышая сечение токоведущих жил относительно реального? Очень часто это соотношение составляет около 1,5 а иногда доходит и до 2-х. Проверьте сами с штангелем и калькулятором в руках.
Расчет при проектировании электропроводки идет по ложному обозначению на кабелях, реальное сечение которых значительно ниже. Отсюда перегрев кабелей под нагрузкой, расплавление изоляции и короткое замыкание, на которое не может отреагировать автомат защиты ввиду повышенного сопротивления кабеля. Зато возгорание очень даже реально.
Эта преступная практика поразила многие предприятия России. Покупая кабель, я сам был поражен откровенным враньем. Обращение в организации по защите прав потребителей оказалось бесперспективным. Максимум могут вернуть стоимость куска кабеля. Никто не хочет заниматься этой проблемой всерьез. Покровители?
dyme179 16 апреля 2018 | 21:09
kolobokus: Обычный пох*изм.
koshkaedu 16 апреля 2018 | 21:06
"Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя."
ed10075 16 апреля 2018 | 21:12
А мы то думали, что пожар произошел по недосмотру МЧСников, ясный взор которых был затуманен обилием денежных знаков от нерадивых владельцев ТЦ!
neyexo 16 апреля 2018 | 21:29
От КЗ сразу такое пламя?
Такая скорость распространения?
y20160414 16 апреля 2018 | 21:36
neyexo:
Вы не знали, что электросварка – это обычное КЗ? И дуговая резка – тоже.
hunterhead 16 апреля 2018 | 21:30
"К короткому замыканию в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» привела протекающая крыша"
Крыша течет с головы.
nuvseunasok 16 апреля 2018 | 21:34
Простите за аллегорию, но у нас у всей страны "крыша течет". Жди теперь короткого замыкания и пожара.