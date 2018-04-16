"К короткому замыканию в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» привела протекающая крыша"

Неубранный снег растаял, вода стекла на провода, это обернулось трагедией, в результате которой погибли 64 человека. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на предварительное заключение Исследовательского центра экспертизы пожаров в Санкт-Петербурге. Там отметили, что установленные в «Зимней вишне» автоматические выключатели для защиты от замыканий по неизвестным причинам не сработали.