Роскомнадзор заблокировал свыше 650 тысяч IP-адресов, принадлежащих компании Amazon
Это моментально сказалось на работе ни в чем неповинных людей, — отметил в интервью «Эху» IT-консультант Владислав Здольников.
Здольников добавил, что в том числе пострадали супермаркеты сети Дикси. У них перестали работать кассовые аппараты. Ранее мессенджер Telegram, который начали блокировать в России, стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon.
Комментарии53
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tks 16 апреля 2018 | 21:29
Роскомпозор - квинтэссенция путизма.
varangian2011 16 апреля 2018 | 21:38
tks: Гестапо !
vpu2011 16 апреля 2018 | 21:32
Надеюсь Дуров додумается разместить часть серверов Telegram на Google
Это будет эпичная битва росеи с самой собой.
:-]
frauava17 16 апреля 2018 | 21:38
vpu2011: Вроде бы это называется "самострел". Молодцы, что скажешь.
vpu2011 16 апреля 2018 | 21:42
frauava17: Пора уже говорить об "эффекте телеграма"
Это может стать интересным способом добиться блокирования росеей необходимых рессурсов - ставить там телеграм.
cypher 16 апреля 2018 | 21:41
я всё жду, когда Роскомнадзор, Росмид и Росдура удалят вражеские виндоуз и андроид со своих гаджетов.
Ну, штоб дела словам соответствовали.
semper_fidelis 16 апреля 2018 | 21:42
Я так понимаю, клиенты "Дикси" должны Пашу благодарить?
jacknichols 16 апреля 2018 | 21:43
Мне почему-то сложно представить,
чтобы Америка в ответ на наши санкции
отключила бы у себя по всей стране кассовые аппараты в продмагах.