Роскомнадзор заблокировал свыше 650 тысяч IP-адресов, принадлежащих компании Amazon

Это моментально сказалось на работе ни в чем неповинных людей, — отметил в интервью «Эху» IT-консультант Владислав Здольников.

Здольников добавил, что в том числе пострадали супермаркеты сети Дикси. У них перестали работать кассовые аппараты. Ранее мессенджер Telegram, который начали блокировать в России, стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon.