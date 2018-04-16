Роскомнадзор заблокировал больше 600 тысяч IP-адресов, принадлежащих компании Amazon
На это в своем телеграм-канале обратил внимание IT-консультант Владислав Здольников. Ранее стало известно, что мессенджер Telegram, который суд постановил заблокировать в России, начал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon.
Комментарии12
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roaswen 16 апреля 2018 | 20:05
заставь дебилов богу молиться.. бугага
pusto1 16 апреля 2018 | 20:09
наш девиз: Сделай гадость, на душе радость :)
cattt 16 апреля 2018 | 20:13
pusto1: Просто, роскомпозору очень плохо, когда другим хорошо.
bugbugbug 16 апреля 2018 | 20:10
Почему врач-реаниматолог из Челябинска по фамилии Жаров занимается регулированием интернета в стране?
pusto1 16 апреля 2018 | 20:12
Это бабло покоя не даёт :)
bugbugbug 16 апреля 2018 | 20:13
В 1987 году окончил Челябинский медицинский институт (ныне Южно-Уральский государственный медицинский университет) по специальности «врач-анестезиолог и реаниматолог».
С 1987 по 1996 год работал врачом в Челябинске в областной клинической больнице № 1. В это же время был ассистентом кафедры патологической физиологии Челябинского госмедуниверситета. В 1997 году переехал в Москву, где до 1998 года работал обозревателем, затем заместителем главного редактора журнала «Семейный доктор: практические советы по медицине»
krestianin_067rus Михаил Никитин 16 апреля 2018 | 20:12
Воздастстся за все по делам их! Воистину! И их заблокируют... :)) под самое нехочу... со временем, так ведь?
ihor_syvoryj 16 апреля 2018 | 20:12
Сдуру можно и (не помню, как будет по-латыни) сломать!
ivar1964 16 апреля 2018 | 20:14
Роскомнадзор страдает синдромом вахтера.
gaut 16 апреля 2018 | 20:15
Зло - всегда деятельно и неустанно...
stas_russkiy 16 апреля 2018 | 20:20
Если у кого-то завтра на работе будет плохо с интернетом, вы знаете, какой озёрный холуй в этом виноват...
volkov_25 16 апреля 2018 | 20:21
Семимильными шагами идем к чебурашке.