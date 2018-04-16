Минстрой собирается запретить капитальное замуровывание подвалов жилых домов
Минстрой собирается запретить капитальное замуровывание подвалов жилых домов: решено оставлять отверстия, которые позволят выходить из подвала кошкам и возвращаться обратно, — рассказал замминистра Андрей Чибис. В то же время он добавил, что по решению общего собрания собственников на эти отверстия смогут накладывать заградительную сетку. Зоозащитники ранее не раз призывали запретить замуровывать подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных.
Комментарии2
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polikarpich 16 апреля 2018 | 20:14
Неужели разум возобладал хотя бы здесь?
odobryam_s 16 апреля 2018 | 20:18
А что, были идиоты, которые замуровывали?