Минстрой собирается запретить капитальное замуровывание подвалов жилых домов: решено оставлять отверстия, которые позволят выходить из подвала кошкам и возвращаться обратно, — рассказал замминистра Андрей Чибис. В то же время он добавил, что по решению общего собрания собственников на эти отверстия смогут накладывать заградительную сетку. Зоозащитники ранее не раз призывали запретить замуровывать подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных.