Инцидент с наездом на пешеходов в Манчестере не был связан с терроризмом, сообщила полиция
Шесть человек пострадали возле торгового центра после того, как восьмидесятилетний мужчина за рулем автомобиля съехал с дороги и оказался в толпе. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Комментарии2
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abborigen 16 апреля 2018 | 20:10
Ну что за облом!? в Мюнстере немец, в Манчестере престарелый... а так хочется проехаться по "мирномуисламу".
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 20:12
Дедушка наслушался новостей и подумал что уже пора начинать...