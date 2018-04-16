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20:01, 16 апреля 2018

Великобритания присоединилась к военной операции в Сирии не по требованию США, а исходя из своих нац. интересов

Великобритания присоединилась к военной операции в Сирии не по требованию США, а исходя из своих национальных интересов. Лондон также несет ответственность за соблюдение международного права, — заявила, выступая перед парламентом, премьер-министр Тереза Мэй.

Комментарии

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max3446 16 апреля 2018 | 20:04

Циничная шумиха, поднятая на Западе по поводу вымышленного использования сирийскими военными бомб с хлором в Думе, не основана на реальных фактах.
Как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, в Думу, «на это место, выезжали и наши военные специалисты, там побывали специалисты Сирийского общества Красного полумесяца, которые пользуются очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН, Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан», сообщает РИА ФАН.

Выяснилось, что большая часть «жертв», которые инсценировали на своих видео и фото скандальные «Белые каски» (финансируются Западом), оказались теми же детьми, которых они использовали уже неоднократно. Например,
пользователи одного из популярных в социальной сети «Вконтакте» пабликов WAR NEWS TODAY заметили, что среди «жертв» химической атаки есть девочка, которую уже три раза представляли пострадавшей от сирийских химатак, но каждый раз её, якобы, спасали «доблестные специалисты» из «Белых касок».

Надо заметить, что хлор уже много лет не является боевым отравляющим веществом, впервые его использовали в Первой мировой войне и в дальнейшем от него отказались. Поэтому хлор может быть использован только боевиками, так как произвести его достаточно просто в кустарных условиях».

«Белые каски» в своих роликах демонстрировали «якобы пораженных хлором сирийцев. Это тоже полнейшая чушь, потому что отличительным признаком отравления хлором всегда было горловое кровотечение, но ничего подобного у «пострадавших» на видео не было. Да и сами ребята из «Белых касок», которые изображали из себя спасителей, так быстро в Думе бы не появились, к тому же без средств индивидуальной защиты. Остаточная концентрация хлора, если бы его использовали на самом деле, вызывали бы у них сильнейший кашель, чего опять же не было».

aleksandr39 16 апреля 2018 | 20:11

max3446: Видео показал Мишка Леонтьев ,которое он получил от " распятого мальчика " и летчика Волошина .

echo_shar 16 апреля 2018 | 20:16

max3446:
+ к сказанному:
Инсценировка проходила в больнице, куда доставили людей после пожара (которые часто бывают в осажденных кварталах. Люди поступили в больницу с верхних этажей жилого дома и у них были симптомы отравления дымом... В этот момент "Белые каски" толпой забежали в больницу им подняли панику. Кричали, что была химатака и начали под камеры "спасать" погорельцев, поливая их водой! )))

aleksandr39 16 апреля 2018 | 20:19

echo_shar: Это что ,видео из пожара в Кемерово ?

abuvgrobu 16 апреля 2018 | 20:10

Как -то так: «Трамп сказал нам, чтобы мы это сделали, но вопреки Трампу мы сделали это сами»

askol2016 16 апреля 2018 | 20:17

Вооруженные силы НАТО хорошо потренировались на асадистах в боевом применении крылатых ракет. Насчет 70 сбитых томагавков путиноиды, естественно, нагло врут (о чем убедительно пишет М.Солонин на сайте Эха). И польза от таких успешных тренировок натовцам огромна. Если дело дойдет до настоящей, а не показной, атаки полутора сотнями томагавков, то я не завидую тем, кто попадет под раздачу!

echo_shar 16 апреля 2018 | 20:21

askol2016:
Да усралась ваша НАТА!
Не захотела, чтобы Иран напал на Израиль, а Россия потопила Дональда Кука! )))

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