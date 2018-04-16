Все ракеты, выпущенные по Сирии, достигли своих целей и ни одна из них не была сбита
Все ракеты, выпущенные по Сирии, достигли своих целей и ни одна из них не была сбита, — об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит агентство РИА Новости. Накануне российские парламентарии, которые встретились в Дамаске с президентом Башаром Асадом, рассказали, что сирийский лидер похвалил советские системы ПВО, отразившие атаку Западной коалиции.
Комментарии20
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olegleon 16 апреля 2018 | 20:05
"об этом заявил президент США Дональд Трамп"
так с этого и надо было новость начинать.
"Президент Трамп заявил, что все ракеты..." (далее по тексту)
tvitov66 16 апреля 2018 | 20:07
olegleon: врет! Где данные объективного контроля? Где свидетельства испанских диспетчеров? Где съемки из космоса?
haldey 16 апреля 2018 | 20:13
tvitov66: Да ладно съемки, почему 103 ракеты на 3 объекта, или задача была пустыню вспахать, трактор это бы сделал и дешевле, и надежней...
tvitov66 16 апреля 2018 | 20:18
haldey: это все голливудские фейки, а от нас ничего окромя правдивой правды ибо СКРЕПЫ нам врать не дают!
sensei54 16 апреля 2018 | 20:20
tvitov66: Где данные объективного контроля?
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Появятся, если только найдут хоть одну упавшую ракету.
Я думаю, что ракет пять должно было упасть.
Наделают дырок от "попадания" ЗУРовской шрапнели, и скажут, что сбили.
Тогда и шильдик появится. Правда, скорее всего один-два. Не так просто найти КР.
А могут и не искать. Объявили же...сколько там? 71 штука? И достаточно.
skripal_live 16 апреля 2018 | 20:21
Бывший директор ФБР назвал Дональда Трампа недостойным должности президента США из-за его моральных качеств
По мнению Джеймса Коми, действующий глава государства – ПАТОЛАГИЧЕСКИЙ ЛГУН и не уважает женщин...
https://echo.msk.ru/news/2185186-echo.html
ur_sus 16 апреля 2018 | 20:09
//Накануне российские парламентарии, которые встретились в Дамаске с президентом Башаром Асадом, рассказали, что сирийский лидер похвалил советские системы ПВО//
Это пральна: пусть скаже спасибо, что "глупые" совковые ракеты на радостях по его дворцу не шмальнули...
sergeypuskino 16 апреля 2018 | 20:05
этому верить точно можно)
koshkaedu 16 апреля 2018 | 20:08
СФГ - Содружество Фейковых Государств.
aleksandr39 16 апреля 2018 | 20:09
В российском МИДЕ заявили ,что все американские ракеты были сбиты соответственно " ракетами из мультика " который показывал " великий вождь " .
domtrubaiiiataji 16 апреля 2018 | 20:09
снова кремлевское животное обосралось, со своими "неимеющимианалогов" пво
equus 16 апреля 2018 | 20:10
Такое впечатление, что мы и Запад -- это параллельные миры...
Если что-то из одного мира и видится в другом, то только вниз головой, с противоположным знаком...
us101 16 апреля 2018 | 20:20
equus: A "Запад" это кто, все "остальные" страны на запад и аж до Яонии? :))
haldey 16 апреля 2018 | 20:10
Ну если Трамп твитнул, конечно... 103 объекта в пыль! Ну хотя бы 50... Ну 20 уж точно... 3 объекта? Это что ж за новые, умные ракеты, по кирпичику вышибали?
pavelmistery 16 апреля 2018 | 20:18
haldey: Много ракет выпускают, так как противник может сбить какую-то часть, но всё - нет.
ivan127_4 16 апреля 2018 | 20:12
А мы ведь этих мудаков за нормальных людей считали, и даже какое то время все по их указке делали.... Тьфу, противно.
ihor_syvoryj 16 апреля 2018 | 20:15
Портянки, а в мэсседже Трампушки разве не слышно до боли знакомого "Можем повторить?"
max3446 16 апреля 2018 | 20:15
Трампу осталось всего ничего. показать фото 105 воронок от всех ракет, особенно на сирийских аэродромах
volkov_25 16 апреля 2018 | 20:18
даже тролли повара в этом не сомневаются. Но деньги отрабатывать нужно. Сирийская "ПВО" из 60-х сбила современные ракеты. Анекдот для лохов. Томагавк от кукурузника чуток отличается.
zemlak 16 апреля 2018 | 20:21
башар врёт как путин