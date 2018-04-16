Все ракеты, выпущенные по Сирии, достигли своих целей и ни одна из них не была сбита, — об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит агентство РИА Новости. Накануне российские парламентарии, которые встретились в Дамаске с президентом Башаром Асадом, рассказали, что сирийский лидер похвалил советские системы ПВО, отразившие атаку Западной коалиции.