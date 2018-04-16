Минэкологии Московской области оштрафовало оператора мусорного полигона «Ядрово» за разлив опасной жидкости и загрязнение реки Городня.

Об этом говорится на сайте ведомства. Кроме того, сотрудники министерства нашли и другие нарушения, среди них: отсутствие сетчатого ограждения по периметру полигона, а также завоз на свалку некоторых видов мусора, которые не должны были там оказаться. На какую сумму выписан штраф – не уточняется.