Минэкологии Московской области оштрафовало оператора мусорного полигона «Ядрово»
Минэкологии Московской области оштрафовало оператора мусорного полигона «Ядрово» за разлив опасной жидкости и загрязнение реки Городня.
Об этом говорится на сайте ведомства. Кроме того, сотрудники министерства нашли и другие нарушения, среди них: отсутствие сетчатого ограждения по периметру полигона, а также завоз на свалку некоторых видов мусора, которые не должны были там оказаться. На какую сумму выписан штраф – не уточняется.
Комментарии8
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alo0000 16 апреля 2018 | 19:42
А чиновников этого «министерства» ( итить его! министерство!) как наказали? Или опять , как Тулейкин - всем руководил и ни за что не ответил. Их бы подвесить за ... это дело.
astet 16 апреля 2018 | 19:46
alo0000: сумма штрафа
соответствует плате за обед оператора полигона
в хорошем ресторане? ;)))
evgolius7 16 апреля 2018 | 19:51
На какую сумму выписан штраф – не уточняется.
Боятся сказать , что бы люди от смеха не лопнули...
alo0000 16 апреля 2018 | 20:10
astet: Или стоимости легкого завтрака министра на Мальдивах.
zapadnay 16 апреля 2018 | 20:14
astet:
Я правильно понимаю, что это должны быть миллионные суммы?!
stas12006 16 апреля 2018 | 19:53
ну вот и решили вопрос со свалкой!
хорош митинговать - оштрафовали их, добились своего волоколамцы!
вопросы с путинскими мразями можно решить только методами Приморских Партизан (настоящих героев России)
guerrilleros 16 апреля 2018 | 19:59
На какую сумму выписан штраф – не уточняется.
Уточняю. Чуть меньше чем на пол депутатской зарплаты в месяц. Руководство полигона прям в ужасе.
Не унывайте ,волоколамцы , в июне приедут специалисты из ̶У̶р̶ю̶п̶и̶н̶с̶к̶а̶ . ,Шутю, шутю! из Нидерландов , будут вас спасать.
mmakarov14 16 апреля 2018 | 20:21
штраф 500 рублей почти уверен