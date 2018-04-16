Автомобиль въехал в толпу людей у торгового центра в Манчестере
Пострадали шесть человек, сообщает издание Daily Mirror. Выясняются обстоятельства происшествия, пострадавшие доставлены в больницу.
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Пострадали шесть человек, сообщает издание Daily Mirror. Выясняются обстоятельства происшествия, пострадавшие доставлены в больницу.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии17
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ugiazov 16 апреля 2018 | 19:38
Это случайно не мирный исламист?
sensei54 16 апреля 2018 | 19:41
ugiazov: Как там они говорят? Состоял на учете. Так кажется.
abborigen 16 апреля 2018 | 19:57
ugiazov: \\\Это случайно не мирный исламист?\\\ Как в Мюнстере?
olegleon 16 апреля 2018 | 19:59
ugiazov: в Кремле ждут новых санкций и за это
olenenok_zed 16 апреля 2018 | 20:11
ugiazov: у олененков горит от словосочетания "мирный исламист" ? )
echo_shar 16 апреля 2018 | 20:19
ugiazov:
Это Скрипалиха попыталась сбежать от МИ6 ! )))
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 19:44
Главное, чтобы не пострадали дети российских чиновников и депутатов
ur_sus 16 апреля 2018 | 19:47
kryymsdyk:
Не для того они в Лондон свалили, чтобы там пешком ходить...
olegleon 16 апреля 2018 | 20:02
ur_sus: в Лондоне, как и в Париже, только пешком и передвигаться. ну естественно в центре. а вот в Манчестере вряд ли дети российских чиновников могли оказаться.
max3446 16 апреля 2018 | 19:45
причина в этом наезде коррупция в высших эшелонах англосакской власти. А поскольку Мэй лично отвечает за все что в стране творится, она немедленно должна уйти в отставку, и передать всласть в стране Кремлю
haldey 16 апреля 2018 | 20:00
max3446: Это российские хакеры, хакнули автомобиль. Или агент отравивший скрипаля уходил от погони и превысил скорость. "Хайли лайкли" Путин отдал лично приказ... А как еще такое может случится в благополучной Британии?
nanarysix 16 апреля 2018 | 19:47
путен мстит за сирию...к бабке терезе не ходи.
fedor_v_glaz 16 апреля 2018 | 19:50
Пуйло начал мстить.
leohid 16 апреля 2018 | 19:55
Работа Путина!
nanarysix 16 апреля 2018 | 20:04
leohid: Путен хочет убить фсех!
stasvor 16 апреля 2018 | 20:15
Оh My God, и Эхо туда-же... Был я там, правда не видел самого инцидента, но видел и "потерпевших", и виновника... потерпевшие вальс могли-бы танцевать, но хочется страховку получить. А виновник сильно старый человек, может быть не совсем адекватный от старости... кто выкопал эту "мировую новость", которая даже в местных новостных вебсайтах на 117 месте. если бы НТВ какая нибудь, или ещё какие-то пропагандийские медиа, но Эхо?! не могу понять, совсем из ума выжили....
nadin57 16 апреля 2018 | 20:18
Кляча Мэй убивает граждан своей страны...