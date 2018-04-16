Глава оппозиции Джереми Корбин призвал Терезу Мэй опубликовать полное юридическое обоснование ударов по Сирии

Лидер парламентской оппозиции Великобритании Джереми Корбин призвал премьера Терезу Мэй опубликовать полное юридическое обоснование ударов по Сирии. Вместе с тем, он выразил надежду, что премьер-министр окажет давление на Россию и Сирию с целью обеспечить доступ представителей Организации по запрещению химического оружия в город Дума. В свою очередь, Тереза Мэй подчеркнула, что Лондон, присоединяясь к ракетному обстрелу Сирии в ответ на химическую атаку в Думе, действовал в своих собственных интересах, а не в интересах США.



Целями Западной коалиции при атаке в Сирии были центр химических исследований в Дамаске, бункер с химическим оружием и хранилище с оборудованием в районе Хомса. Об этом рассказала премьер Великобритании Тереза Мэй, сообщает телеканал Sky News. Она добавила, что главной задачей было уничтожить запасы химического оружия Сирии, используя точечные, целенаправленные и эффективные удары.