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19:31, 16 апреля 2018

Глава оппозиции Джереми Корбин призвал Терезу Мэй опубликовать полное юридическое обоснование ударов по Сирии

Лидер парламентской оппозиции Великобритании Джереми Корбин призвал премьера Терезу Мэй опубликовать полное юридическое обоснование ударов по Сирии. Вместе с тем, он выразил надежду, что премьер-министр окажет давление на Россию и Сирию с целью обеспечить доступ представителей Организации по запрещению химического оружия в город Дума. В свою очередь, Тереза Мэй подчеркнула, что Лондон, присоединяясь к ракетному обстрелу Сирии в ответ на химическую атаку в Думе, действовал в своих собственных интересах, а не в интересах США.

Целями Западной коалиции при атаке в Сирии были центр химических исследований в Дамаске, бункер с химическим оружием и хранилище с оборудованием в районе Хомса. Об этом рассказала премьер Великобритании Тереза Мэй, сообщает телеканал Sky News. Она добавила, что главной задачей было уничтожить запасы химического оружия Сирии, используя точечные, целенаправленные и эффективные удары.

Комментарии

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skripal_live 16 апреля 2018 | 19:36

"У нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии", — сказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
Удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве «доказательства» химатаки. «Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Дума», — сказал постпред.


dataan 16 апреля 2018 | 19:41

Хватит наверно уже это позор натовский мусолить. Обоcpались пентагоновцы поп полной с такой бомбежкой. Даже как то не удобно за них. Лучше бы уже сидели и тужились в угрозах. А так, вторая бомбёжка и опять позор НАТО.

haldey 16 апреля 2018 | 19:53

Тут на сайте кто-то против русских моряков высказывался, мол трусы... Ознакомьтесь с новостью))) "Российские подлодки, корабли и самолет «затравили» британскую подлодку в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии. Подробности инцидента сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники в военных кругах."
ЭМ не может такую новость сообщать, хозяйка будет против((( Всем лизать(((

tararabumbia 16 апреля 2018 | 19:43

skripal_live: мне, как лоху-либерасту, главным доказательством является пробка в руках госсекретаря США.Трамп просто демон, не удосужился даже на это. Я уважаю Колина Пауэлла, он тряс перед моим носом пробиркой с белым порошком и казнь Саддама Хусейга стала легитимной в моих глазах и в глазах миллионов либерстов России. Трамп убирайся в ад, кароч.

sergrostov 16 апреля 2018 | 20:00

skripal_live: Как можно ракетами уничтожить химическое оружие.Не понимаю на кого рассчитан этот бред.
"Основными применяемыми методами уничтожения химического оружия являются сжигание и нейтрализация, которые могут сочетаться с другими методами для полной переработки.
Сжигание - Первоначально химические снаряды нагревают при температуре 540 °C для выделения из них абсолютного большинства химического жидкого агента и взрывчатки. Взрывчатку отправляют на переработку, выделенные из снарядов жидкие вещества сжигают при 1480 °C, а продукты горения направляют на очистку. Остаточные количества веществ, в том числе желеобразные, выделяют из снарядов ещё в течение 40 минут, а затем также подают в камеру сжигания, где те разлагаются при температуре 1090 °C и затем подаются на стадию очистки выбросов. Дезактивацию снарядов осуществляют в камере, где их нагревают до 1600 °C в течение не менее 10 минут.
Результатом очистки газов является определённое количество солевого раствора, а также выбросы в атмосферу с составом: 43—48 % азота, 39—45 % воды, 5—7 % кислорода, почти 6 % углекислого газа и меньше 0,01 % других веществ"
Видимо у Трампа такие умные ракеты,что строго соблюдают весь этот процесс.
В общем у Терезы получилось еще хуже чем в деле Скрипалей.

aleksandr39 16 апреля 2018 | 20:06

skripal_live: Видео было предоставлено Мишкой Леонтьевым ,который получил его от "распятого мальчика " в редакции " комсомольской правды " .

zik14 16 апреля 2018 | 19:53

Перед Мэй замаячила Гаага) А Джонсон думает, ему паровозом идти, или свидетелем...

(комментарий скрыт)

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