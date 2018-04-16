В Казани уволили с работы родителей девятиклассницы, они отказались писать заявление на изучение татарского языка

В Казани уволили с работы родителей девятиклассницы, отказавшихся писать заявление на изучение школьницей татарского языка, сообщает сайт Медиазона. Информацию подтвердил телеканалу Дождь отец школьницы Алексей Тарасов. Родители девочки пояснили, что закон предоставляет право изучать татарский язык, но не предполагает обязанности делать это. После того, как мать и отец школьницы отказались писать заявление, их оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья обжаловала решение в суде, на следующий день родителям девочки предложили уволиться по собственному желанию.