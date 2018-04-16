В Казани уволили с работы родителей девятиклассницы, они отказались писать заявление на изучение татарского языка
В Казани уволили с работы родителей девятиклассницы, отказавшихся писать заявление на изучение школьницей татарского языка, сообщает сайт Медиазона. Информацию подтвердил телеканалу Дождь отец школьницы Алексей Тарасов. Родители девочки пояснили, что закон предоставляет право изучать татарский язык, но не предполагает обязанности делать это. После того, как мать и отец школьницы отказались писать заявление, их оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья обжаловала решение в суде, на следующий день родителям девочки предложили уволиться по собственному желанию.
Комментарии71
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sl2sl 16 апреля 2018 | 19:17
Путенведивоиска!11 рузьке убивают!!11
huyt 16 апреля 2018 | 19:31
sl2sl: Татарстан как и Чечня поди уже по факту не Россия. Зачастую Конституция РФ в этих республиках не действует.
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 19:33
huyt: Жить в Казани и не знать татарского - дичь какая-то.
prutkov100 16 апреля 2018 | 19:41
kryymsdyk: А тебе не интересно сколько сот тысяч живет в москвабаде и не знает русского ?
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 19:46
prutkov100: они в государственные школы ходят?
alo0000 16 апреля 2018 | 19:47
kryymsdyk: А жить в России и не знать год рождения Пушкина?
brandfa 16 апреля 2018 | 19:39
huyt: Зачастую Конституция РФ в этих республиках не действует
---
Вы так написали, как будто она действует в остальных республиках ;-)
abborigen 16 апреля 2018 | 19:42
brandfa: \\\Вы так написали, как будто она действует в остальных республиках \\\ Забыли добавить? \\\ и областях\\\
alo0000 16 апреля 2018 | 19:45
huyt: Канситусия не действует и в Маскве. Зато кемска волость наша!
ostapbey 16 апреля 2018 | 19:56
huyt: зачастую????
А неизвестно ли тебе, что ни Чечня ни Татарстан не подписывали федеративный договор..
И не собираются это делать?
Даже..
polba 16 апреля 2018 | 20:08
ostapbey: Разумеется известно. Более того, известно, что у Татарстана и Чечни отдельные договоры. И потому глава Татарскана и Чечни называются президентами.
И заканчиваются эти договоры в 2020 году. И Москва категорически отказывается их продлевать и республики готовы подписать этот самый федеративный договор о чем уже заявлял и Шаймиев и Кадыров.
Так что вы опять пустили примитивненькую дезу.
ostapbey 16 апреля 2018 | 20:14
polba: какие в Федерации есть "отдельные договоры"??
В смысле у Чечни и у Татарстана какие есть отдельные договоры.., и главное, С КЕМ у них отдельные договоры??
Даже)))))))))
bozk 16 апреля 2018 | 19:17
А шо там у хохлов?
sm59 16 апреля 2018 | 19:45
bozk: У хохлов учат английский ... Еще и сами платят за это ...
ha12raz 16 апреля 2018 | 19:18
Не знать и не хотеть изучать язык страны, в которой живешь, могут либо дебилы либо шовинисты..
censorr 16 апреля 2018 | 19:23
ha12raz: Это не совсем так, если мы говорим о двуязычных странах. А в России, вообще-то, государственный язык - русский. Штрафовать и увольнять родителей за их ВЫБОР - это скотство, присущее авторитарным странам. Заставить, а если не получается - сгнобить. Духовненько вышло.
fig__wam 16 апреля 2018 | 19:26
censorr: Знать язык коренного населения ркеспублики, вы которой живешь и в которой он государственный
fig__wam 16 апреля 2018 | 19:31
fig__wam: Знать язык коренного населения республики, вы которой живешь и в которой он государственный обязательно.
Отказ изучать в школе язык народа рядом с которым живешь есть признак презрения к этому народу.
Именно за это сейчас расплачиваются русские в Прибалтике.
equus 16 апреля 2018 | 19:36
fig__wam:
Государственных -- два.
Конституция не требует от граждан знать оба!..
fig__wam 16 апреля 2018 | 19:42
equus: Я не знаю, чего требует конституция от всех граждан, но от работников госучреждений она требует знать оба. Любой гражданин имеет право общаться в госучреждении на родном языке.
В муниципальном тоже.
================
Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
heklya 16 апреля 2018 | 19:51
fig__wam: fig__wam:Базовое слово "наряду" ....
fig__wam 16 апреля 2018 | 20:00
heklya: Наряду,то есть вместе.
Любой человек в госучреждении в Татарстане может потребовать, чтобы с ним говорили на татарском.
-------------------
НАРЯДУ́, нареч., с кем-чем (книжн.). Одинаково, на одинаковых условиях.
Синонимы:
в одном ряду, вместе, зауряд, на одинаковом уровне, на одинаковых условиях, на равных правах, на равных условиях, наравне, одинаково, одновременно
leviathan_89 16 апреля 2018 | 19:38
fig__wam: а в Украине государственный один язык украинский. Но в Крыму на Донбассе это не мешало всем учится на русском. И еще фашистами обозвали. Фашисты потому что все позволяли видимо. Надо было жестче
ha12raz 16 апреля 2018 | 19:31
censorr: в Татарстане два гос.языка, либо изучайте, либо отменяйте один.
Может это и совково, но видели ли вы татарина, не говорящего по русски ?
Он вынужден изучать русский или чисто из любви ?
zztop1960 16 апреля 2018 | 19:31
censorr: А в Латвии государственный латышский , да и русской автономии в Латвии нет , в отличии от России , которая - федирация разных республик
polba 16 апреля 2018 | 20:15
zztop1960: А нахрена в Латвии русская автономия? Там сейчас русских официально 25% (на самом деле - более35%) и учитывая скорость с которой латыши линяют в Европу, лет через 20-25 автономию надо будет делать для них.
blahovdav 16 апреля 2018 | 20:01
censorr: Это не совсем так, если мы говорим о двуязычных странах. А в России, вообще-то, государственный язык - русский./// О, как захрюкали свинопуты.. Напоминаю, что в Украине государственный язык украинский ...
sm59 16 апреля 2018 | 19:42
ha12raz: Это вы про пиндосов? Они так и не выучили индейских наречий. До сих пор говорят на английском суржике...
vladimirgornitsky 16 апреля 2018 | 19:19
Интересно, выйдут ли в Казани, Москве и прочих российских городах толпы патриотов, защищающих священное право белого господина не учить язык туземцев. Полагаю, что не выйдут. Это ведь не в Латвии происходит, так что команды на взыграние патриотических чувств не будет.
post_v 16 апреля 2018 | 19:30
vladimirgornitsky:
=====================
знакомые очень пожилые татары лет тридцать пять назад рассказывали, как в СССР в конце 1920-х переводили тюркские языки с латиницы на кириллицу.
Говорили, что с латиницей было удобнее....
Казахстан уже сделал первый шаг в эту сторону
abborigen 16 апреля 2018 | 19:48
post_v: если уж углубляться... Некоторые языки, имевшие
abborigen 16 апреля 2018 | 19:53
abborigen: ...уже письменность, сперва перевели с арабского алфавита на латиницу а затем уже на кириллицу.
post_v 16 апреля 2018 | 19:54
abborigen:
==============
лучше не усугубляться, а то еще и в русский алфавит вернут 43 буквы....
abborigen 16 апреля 2018 | 20:02
post_v: . Неа. 43 буквы и половина населения не выучит.
yevlaxli 16 апреля 2018 | 19:19
Почему бы не учить татарский язык в Татарстане,латышский в Латвии?Почему так упорно противятся изучению языков ?Может все дело в принципе? А то,что уволили с работы,это конечно же очень плохо.
odobryam_s 16 апреля 2018 | 19:24
yevlaxli: Татарский нужен только в Татарстане. Больше нигде. А значит и просто не нужен.
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 19:37
odobryam_s: а это чё, непосильный груз, выучить язык?
equus 16 апреля 2018 | 19:44
kryymsdyk:
Видите ли... Vita brevis, ars longa -- Включая и искусство овладения языком...
Лично я, если бы жил в Татарстане, непременно бы освоил татарский язык. Но с уважением отношусь к выбору тех, кто потратил бы это время на что-то другое.
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 19:47
equus: ну не знаю, тут едешь в Италию на неделю, месяц перед этим талдычишь язык, чтобы не выглядеть идиотом в ресторане, а тут люди всю жизнь живут и не знают языка страны.
equus 16 апреля 2018 | 19:50
kryymsdyk:
И ваш выбор достоин уважения. Тоже.
blahovdav 16 апреля 2018 | 20:11
kryymsdyk: а это чё, непосильный груз, выучить язык?/// Последствия Боярышника, тройного одеколона, уличных сортиров и поедание блинов с лопат накладывает определенный отпечаток на способности субьекта....
ostapbey 16 апреля 2018 | 20:01
odobryam_s: а где в РФ находится национально-территориальное образование русских людей? Чтоб они и изучали там свой русский язык, который больше нигде и не нужен.
Даже..
razval74 16 апреля 2018 | 19:25
yevlaxli: Потому что русское быдло. ОНО и в Китае удивляются, что с ними по русски не говорят
odobryam_s 16 апреля 2018 | 19:44
razval74: Да нет. если и есть такие, то их единицы. А вот американцы реально считают, что их язык обязаны знать все. Лично я хоть и с грехом пополам, но говорю по английски. А читаю вполне себе свободно. Доводилось общаться с англичанами и англоязычными канадцами. Так вот они просто уверены, что врачи, полицейские и таксисты ОБЯЗАНЫ говорить по-английски! Обязаны и точка! Один даже сказал, что ему в Африке комфортнее было, чем в России, там он мог просто на улице заговорить на своем языке и его понимали. Так что не надо ля-ля.... У них это куда как более запущенная болезнь. А татарский - просто местечковый язык, это надо понимать. Иначе и язык индейцев кечуа можно будет записать в способы интернационального общения!
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 19:49
odobryam_s: с таким подходом надо сидеть не в Казани, а в Рязани. Кстати, учить новые языки полезно от старческого маразма. Тебе не повредило бы.
polba 16 апреля 2018 | 20:18
kryymsdyk: В Казани живёт русских больше, чем татар.
abborigen 16 апреля 2018 | 19:23
Нет. Это не правильно. Нельзя принуждать к изучению языка. Другое дело, что знание местного языка должно быть обязательным для приёма на работу в региональные госструктуры и в бюджетную сферу. (извиняюсь если допустил тавтологию. Не особо разбираюсь в этих формулировках)
bobiksdoh 16 апреля 2018 | 19:23
Гиркина надо срочно туда посылать и создавать ТНР.
gvs 16 апреля 2018 | 19:24
Привет от хана Мамая )))
huyt 16 апреля 2018 | 19:35
gvs: Многовековое монголо-татарское иго 500 лет назад на русской земле до сих пор даёт свои плоды.
ugiazov 16 апреля 2018 | 19:44
huyt: Это блеф. Его не было.
ostapbey 16 апреля 2018 | 20:03
ugiazov: как и т.н. русской земли..
Где тна эта самая русская жемля в Российской Федерацией?
Между Чукоткой, Нанайщиной и Колымой если только..
Даже.
zodiak_slon 16 апреля 2018 | 19:29
с шовинистами поступили по-шовенистически. какой привет такой ответ. лично я не приветствую такой подход, ноо отношусьь с пониманием сдержанным.
malinskii 16 апреля 2018 | 19:39
чемодан-вокзал-россия
heklya 16 апреля 2018 | 19:53
malinskii: Из России в Россию ??!!
ostapbey 16 апреля 2018 | 20:05
heklya: и тебе тот же вопрос..
Где в РФ расположена русская земля? С национально-территориальным делением?
Как у Чечни, Ингушетии , Татарии и далее по списку?
sm59 16 апреля 2018 | 19:40
Закон не запрещает предложить уволиться по собственному желанию!
Как и не обязывает соглашаться на это предложение!!
По закону, так по закону!!!
ugiazov 16 апреля 2018 | 19:40
Оставить без средств к существованию - это по какому закону?
meister_luvin 16 апреля 2018 | 19:42
А где же национал-патриоты? тут же ближе, чем Латвия. Почему же русских не защищают? А ?
equus 16 апреля 2018 | 19:47
meister_luvin:
Потому что "Поскреби русского -- найдёшь татарина".
;-))
stas12006 16 апреля 2018 | 19:44
не нравится?
пусть едут в россию, их никто в татарстан не звал!
татары , как и все остальные народы должны освободиться от русских.
polba 16 апреля 2018 | 20:20
stas12006: А татарстан и есть Россия. Самая что нинаесть исконная. И татары даже какое-то время управляли Русью.
inna2101 16 апреля 2018 | 19:48
Что за бред? Если предмет обязателен, не надо никаких заявлений, его просто ставят в сетку учебных часов. И какому идиоту понадобилось поднимать национальную тему - вот как нарочно.
heklya 16 апреля 2018 | 19:49
А не будут брать - отключим газ.... Как это знакомо.
bahtin85 16 апреля 2018 | 19:51
Зато в Украину, Прибалтику лезут защищать права одноязычных...
sm59 16 апреля 2018 | 19:56
Язык - это не цель, а всего лишь ИНСТРУМЕНТ (как и многое другое в нашей жизни).
Если в украинском языке просто нет некоторых физических терминов (ну не вышла "мордой" украинская физика для благородных дел) , то и пишут статьи на русском. А сейчас все больше на английском, потому что на русском никто их не читает.
Но если пишешь стихи об Украине и ее девушках, то нет ни чего лиричнее и благозвуучнее украинских слов
(Даже в русском фильме "В бой идут одни старики" украинская песня к месту и лучшая в этом фильме).
Так что НЕ НАДО ШОВИНИЗМА!
Пусть каждый сам выбирает свою судьбу и язык (или языки) для ее реализации.
А потом САМ расплачивается за ошибки, если выбрал неверно ...
ostapbey 16 апреля 2018 | 20:08
sm59: твоя русская морда пьет березовый сок в сосновом лесу?
А почему у тебя березовый сок капает в марте?
А трава зеленеет в апреле?
;Не хватило лексики русскому народу?
Или челюсть направильно устроена??
Даже..
lvovjanin 16 апреля 2018 | 20:07
Грёбаный случай!
Если в Татарии татарский язык в школах обязательный - какое может быть заявление? А если не обязательный - какие репрессии? Кстати, родителей, как я понял, тоже не уволили приказом за какое-то нарушение, а принудили писать "по собственному".
balya 16 апреля 2018 | 20:13
Ну ничему и никого история не учит...Война на Украине началась из-за запрета русского языка. Ну что же это за убожество человеческое у всяческих властей, тяга к запретам. Ну ненавидите вы Россию, бог с вами, ну при чём здесь язык и люди говорящие на нём. Другое дело что и люди должны понимать, что изучение языка другого народа, живущего рядом, дело тоже необходимое, вы ведь хотите знать о чём разговаривают соседи- татары (азербайджанцы, украинцы, таджики и далее по списку). Как вы найдёте что-то общее, если слушать только себя. Национализм начинается с языка...
ostapbey 16 апреля 2018 | 20:19
balya: откуда понаехал носитель русского языка, пусть и возвращается.
А то выселил народ Крыма за 12 часов..
А через 13 часов все неостывшие хатки с печками уже стали русскими для грудничков в татарских пеленках.?
Даже?
ivan127_4 16 апреля 2018 | 20:17
отказались писать заявление на изучение татарского языка
__________
Явно брехня. Какое заявление может быть в конце учебного года? Эхо, вы че, на тупость читателей тестируете?