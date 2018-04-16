Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной и вернул ее дело в прокуратуру
Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной и вернул ее дело в прокуратуру, об этом сообщает агентство Интерфакс. В январе Елену Мисюрину приговорили к двум годам колонии общего режима, суд признал ее виновной в смерти пациента. Врач себя виновной не признала. В поддержку Мисюриной выступали в том числе общественная организация «Лига защиты врачей» и департамент здравоохранения Москвы. В соцсетях проходил флешмоб в поддержку гематолога. После этого прокуратура попросила отменить приговор Мисюриной и отправить ее дело на новое рассмотрение. В феврале Мосгорсуд изменил врачу меру пресечения на подписку о невыезде.
Комментарии1
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tanyaya 16 апреля 2018 | 19:45
Уж что-что, а в нашей стране умеют изощрённо издеваться над людьми, незаконно потерпевшими лишения и страдания от "правохранительной" и "судебной" власти.
На себе испытала.