Суд оставил под арестом бизнесмена Зиявудина Магомедова.

Совладелец группы «Сумма» и его брат подозреваются в хищении двух с половиной миллиардов рублей.

Зиявудин Магомедов останется в «Лефортово» до конца мая. Суд отказался отпустить предпринимателя даже под залог в 2,5 миллиарда рублей – сумму, равную той, что вменяется фигурантам по делу о хищении. Без внимания остались и заявления Магомедова о готовности помогать следствию, и полтора десятка тысяч подписей в его поддержку, которые суд просто отказался приобщить к материала дела.