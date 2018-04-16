Суд оставил под арестом бизнесмена Зиявудина Магомедова.
Совладелец группы «Сумма» и его брат подозреваются в хищении двух с половиной миллиардов рублей.
Зиявудин Магомедов останется в «Лефортово» до конца мая. Суд отказался отпустить предпринимателя даже под залог в 2,5 миллиарда рублей – сумму, равную той, что вменяется фигурантам по делу о хищении. Без внимания остались и заявления Магомедова о готовности помогать следствию, и полтора десятка тысяч подписей в его поддержку, которые суд просто отказался приобщить к материала дела.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ansh 16 апреля 2018 | 19:20
Плохо дело у Абдуллы, ни поцреоты не подписываются, ни либерасты.
Нет привычных оправданий: их подставили, им подбросили, это не они, они не для себя...
bja_1950 16 апреля 2018 | 19:53
Вовремя надо делиться добычей! Теперь уже поздно.
cereo 16 апреля 2018 | 20:00
Скоро увидим и других "фигурантов кого доить " кремлепуты начнут в казну, ведь не "свои" же им возвращать, отрывая от наследников..........