Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стало короткое замыкание, вызванное протечкой воды через крышу
Выводы экспертов о причинах трагедии стали известны газете «Коммерсант». В предварительном заключении говорится, что оставшийся на крыше снег начал таять, вода попала на провода, что в результате обернулось пожаром и гибелью 64 человек.
Комментарии9
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cypher 16 апреля 2018 | 19:14
Эхо, подчеркнем, что кз стало причиной пожара. А причиной гибели 64+ людей стало разгильдяйство и взяточничество.
"Алчных дилетантов" , как выразился Алексей Филатов.
ur_sus 16 апреля 2018 | 19:24
//Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стало короткое замыкание, вызванное протечкой воды через крышу//
Это тревожный сигнал. У 86% россиян ведь тоже крыша "протекает"...
pravdatut 16 апреля 2018 | 19:24
Но, пожар возник на 3 этаже.
cypher 16 апреля 2018 | 19:37
pravdatut: не-а. Это озвучил Мамонтов, глава МЧС по кемеровской области. Тот самый, у которого 3-этажный коттедж.....
venmud 16 апреля 2018 | 19:24
Кто-нибудь из этих "экспертов" знает, что такое УЗО, по определению исключающее короткое замыкание.
stas_russkiy 16 апреля 2018 | 19:31
venmud: "...УЗО, по определению исключающее короткое замыкание..."
Если "УЗО" в таком-же состоянии, как и крыша - нет никаких "исключений"...
cypher 16 апреля 2018 | 19:39
venmud: на силовой кабель постоянно в последние недели капала вода. Изоляция в конце концов не выдержала.
alo0000 16 апреля 2018 | 19:50
Жили как люди, а погибли миллионерами... И - тишина.
zabava 16 апреля 2018 | 19:51
Нет слов, когда крыша уже едет!