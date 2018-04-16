Сирия при поддержке России пытается скрыть факты, которые касаются химической атаки в городе Дума

Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мэй. Она также сказала, что Лондон присоединился к нанесению удара по Сирии, действуя исходя из интересов Британии. Перед этим лидер оппозиционной лейбористской партии страны Джереми Корбин потребовал от Мэй обнародовать юридические основания для удара по Сирии. Премьер Соединенного Королевства должна быть подотчетна не американскому президенту Дональду Трампу, а Британскому парламенту, сказал Корбин.