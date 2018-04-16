Сирия при поддержке России пытается скрыть факты, которые касаются химической атаки в городе Дума
Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мэй. Она также сказала, что Лондон присоединился к нанесению удара по Сирии, действуя исходя из интересов Британии. Перед этим лидер оппозиционной лейбористской партии страны Джереми Корбин потребовал от Мэй обнародовать юридические основания для удара по Сирии. Премьер Соединенного Королевства должна быть подотчетна не американскому президенту Дональду Трампу, а Британскому парламенту, сказал Корбин.
Комментарии30
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mmakarov14 16 апреля 2018 | 19:11
путя весь в говне любо дорого смотреть
minerr 16 апреля 2018 | 19:18
mmakarov14: Если бы ты прочитал новость, то увидел бы, что это как раз Мей рассказывает как ей Путин в штаны наложил. Т.е. она обделалась с доказательства о химаатке, но не сама обделалась. Хотя возможно ты прочитал, да просто не понял.
danko_swenja 16 апреля 2018 | 19:30
minerr: если Россия будут действовать в интересах России, то от мерзкой, тупой и марзматичной англичанки и чёртика не останется.
dataan 16 апреля 2018 | 19:45
Не удивлюсь, если эту клоунессу завтра объявят шизоидной. Это не премьер, а "здравствуй дерево". :)))
tvitov66 16 апреля 2018 | 20:02
Надеюсь в ватных головах и телевизерах будут перехвачены и уничтожены еще тысячи проклятых Западных ракет!
maxcarev 16 апреля 2018 | 19:18
Это значи грядут новые ракетные удары и тогда уже из 1000 крылатых ракет... Дышать станет "другу" Асаду еще легче :)
minerr 16 апреля 2018 | 19:21
maxcarev:1000 крылатых ракет, так как доказательств никаких не нашли. А если бы нашли, то была бы та же самая тысяча. А зачем их, доказательства, вообще искать?
bobiksdoh 16 апреля 2018 | 19:27
minerr: а зачем искать доказательства? Мочить в сортире и все. Кому и что доказывать? Просто бомбить, бомбить и бомбить, как делал великий Пу в Чечне, Украине...
fig__wam 16 апреля 2018 | 19:37
minerr: В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ РАКЕТЫ.
КАК ИЗВЕСТНО ВОЗРАЖЕНИЙ НА ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕ ПОСЛЕДОВАЛО.
ЭТО ТЫ ЗДЕСЬ ЖАЛКО ДЕРГАЕШЬСЯ.
А в Сирии даже и не пикнули россияне.
Их и самих с трудом потом из-под лавки вытащили.
ur_sus 16 апреля 2018 | 19:51
minerr:
А доблестные сирийские ПВО на этот раз собьют не 70%, а 86% "томогавков"! просто Пупкину зифра "86" больше нравится...
pergamsky Георгий Пичугин 16 апреля 2018 | 19:13
«Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в сирийском госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве ««доказательства» химатаки», — заявил Шульгин.
Он назвал опубликованное видео провокацией, а ее «непосредственными исполнителями» — «псевдогуманитарные НПО», в том числе «Белые каски».
Мы уже говорили и подтверждаем это еще раз, что эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран. Это платные агенты, актеры, изображающие, когда это нужно, необходимую массовку. На деньги западных стран они готовят различные постановочные ролики, распространяют фотографии с любимым сюжетом «несчастные дети — жертвы кровавого режима Асада».
pavelmistery 16 апреля 2018 | 19:19
pergamsky: Была такая новость, но Лондон наглядно доказал, что химатака существовала реально, а кремль как всегда создает фейки
minerr 16 апреля 2018 | 19:23
pavelmistery: но Лондон наглядно доказал
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А где можно слайды с "доказательствами" посмотреть? Или они засекречены?
bobiksdoh 16 апреля 2018 | 19:30
minerr: там же где мальчик распятый в трусиках, два раба и изнасилованная старушка с монтажной пеной.
blahovdav 16 апреля 2018 | 19:47
minerr:
А где можно слайды с "доказательствами" посмотреть? Или они засекречены?
/// Портяныч, а ты мне фашистов украинских показать можешь?? Или они засекречены?? С фашистскими удостоверениями, свастиками, поптретами гитлера, зигами??? Одессу мне вспомнишь?? А я тебе про Беслан. Донбасс?? Чечня...Русский каратель убивал тогда сотнями тысяч. Это было не при плешивом?? Не бреши, путлеровец, при пьяном Бориске плешивый крыс минимум 3 года занимал высочайшие посты в стране. Кстати, а карателей за массовое истребление мирных жителей Чечни лишили орденов и регалий?? Сидят по тюрягам??
dubitabam 16 апреля 2018 | 19:31
pavelmistery: Лондон наглядно доказал, что химатака существовала реально
=====
причем не хуже белых касок. Одно но только шилом лезет из мягкого места Мэй - комиссию ОЗХО, как это положено в таких случаях, она не допустила, "ограничилась" её наблюдателями. Это серьезный прокол Терезы Мэй.
salut__521 16 апреля 2018 | 19:21
pergamsky:
Фамилия?!
-Шульгин...
Звать?!
-Сашко...
До свиданья, постпрэд. Домой! К мамкам, нянькам, куклам, танцам, тряпкам, фюрерам!..
yirtan 16 апреля 2018 | 19:36
pergamsky: minerr:Инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не допускают в сирийский город Дума - на место предполагаемого использования войсками президента Сирии Башара Асада химического оружия.
Об этом было сказано на заседании исполнительного комитета ОЗХО, которое проходит в Гааге. Город Дума сейчас находится под контролем сирийских и российских военных.
Британские и американские представители в ОЗХО обвинили Россию в препятствовании работе миссии. Как сообщаил представитель Швеции, Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу, якобы, опасениями об их безопасности.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отправке миссии ОЗХО в Думу препятствует то, что у нее нет разрешения от ведомства ООН, отвечающего за безопасность. Российские СМИ в понедельник сообщили, что в одном из районов Думы, якобы, идет бой.
Группа экспертов прибыла в Сирию уже на прошлой неделе. После ударов США, Британии и Франции по целям в Сирии ОЗХО подтвердила, что эксперты продолжат свою миссию.
Представитель США в ОЗХО заявил, что Россия, возможно, уничтожает доказательства на месте предполагаемой химической атаки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Би-би-си категорически отверг это.
Пресс-секретарь российского президента Песков заявил: «Подобные обвинения России считаем безосновательными». По его словам, Москва выступает за «беспрепятственное расследование».Лавров также опроверг российское вмешательство: «Я могу гарантировать, что Россия не производила манипуляций с местом происшествия».
blahovdav 16 апреля 2018 | 19:39
pergamsky: А путлеровским свинкам показать кучу видео, где одна и таже путлеровская провокаторша изображает русскую жертву бандеровцев то в Харькове, то в Донбассе, то в Прибалтике???
entoni 16 апреля 2018 | 19:13
Малобританцы сами разыграли спектакль с отравлением, при поддержке пиндосов, сами и постреляли ракетами. "Исполнители" отравлений арестованы и дают показания на англичан
bobiksdoh 16 апреля 2018 | 19:33
entoni: авыдокажити и вывсеврети
entoni 16 апреля 2018 | 19:38
bobiksdoh: каждуму чудаку на букву м или хохлоскаку?!)))Слишком дорогое удовольствие!)))
bobiksdoh 16 апреля 2018 | 19:43
entoni: красаучег. Вот так и американцы размышляют, когда херачат по ихтамнетам. Слишком долго и дорого. Просто епанули и все. Будете много "доказывать", еще епанут, пока последние скрепы с башки не повыбивают.
entoni 16 апреля 2018 | 19:59
bobiksdoh: а если по их епанут? Или это невозможно, патамушта ихтамнет как и хохлоскаков?
socialism 16 апреля 2018 | 19:20
Мэй как всегда врёт.
Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии.
У России есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемый инцидент с химоружием в сирийской Думе носил постановочный характер и был спланирован западными спецслужбами, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
«У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — заявил Шульгин
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/04/2018/5ad4ab229a79472c015fa03b
socialism 16 апреля 2018 | 19:23
Пройдёт несколько лет и Мэй будет извинятся как бывший премьер Великобритании...как его, чёрта...который извинился за пробирку Пауэлла в ООН и обман ради вторжения в Ирак.
snikkersnepper 16 апреля 2018 | 19:24
Фашисты свалились в истерику, пытаясь любыми способами найти повод не признать результатов расследования ОЗХО. Сегодня целых три выкидыша англо-саксонской расы сделали заявления, которые подготавливают почву именно к такой реакции. Благо "независимые СМИ" хлебом не корми - только дай разнести очередную порцию "х..йли лайкли" вместо хотя бы намека на доказательства.
Если кто забыл: в мартовском отчете ОЗХО было четко обозначено, что никакого ХО в Барзе не было. В апреле фашисты положили на отчет ОЗХО. Теперь срочно будут искать виноватых в этом.
ПС. Можете, кстати, поинтересоваться, как в британской прессе (газета Таймс) пошло мочилово английских ученых, сомневающихся в том бреде, что им подсовывает собственная власть. После этого любые сомнения в том, что это именно фашизм, отпадут сами собой.
dubitabam 16 апреля 2018 | 19:26
что же там можно скрыть после 105 Топоров? Мда, тяжелый случай, а жаль, беду, госпожа Мэй, таким образом накличете, долго не отмоетесь
magna_tab 16 апреля 2018 | 19:27
неужели Корбин коррумпирован путлером?
cereo 16 апреля 2018 | 20:06
Премьер Великобритании Тереза Мэй, смелая, уважаю, а доказательства есть, только не каждому покажут, походу кто то из кремля льёт, что не удивляет, в такой куче проходимцем кто то "попредприимчивей"!!!!!!!