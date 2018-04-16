В Москве на Лубянке задержали участников акции в защиту мессенджера Telegram
Они решили выразить свой протест в связи с началом блокировки популярного сервиса. В числе задержанных оказалась и участница группы Pussy Riot Мария Алехина, она рассказала «Эху» некоторые подробности.
Как уточняет сайт ОВД-Инфо, полиция отправляла в автозак каждого, кто брал в руки бумажный самолетик.
Комментарии10
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chapter_2 16 апреля 2018 | 19:12
Свободу участникам акции в защиту мессенджера Telegram. "Страна, убивающая — в прямом и переносном смысле — лучшее, что у нее есть, не имеет будущего", Евгений Кисилёв, журналист.
nanarysix 16 апреля 2018 | 19:58
chapter_2: Доколе....путен будет нас убивать в телеграм и травить хазами?
good_dobrai 16 апреля 2018 | 20:19
Для меня это не драма
Я счастливо живу без Telegramа!
vlastimil_popogrebski 16 апреля 2018 | 19:15
Флеш Моб. Везде и всюду запускаем бумажные самолётики. Безвредно безопасно экологично. Запомните этот пост
demosua 16 апреля 2018 | 19:19
ваш протест нужен также , как участие в выборах... Сидите тихо - целее будете...
demosua 16 апреля 2018 | 19:29
зачем нам Телеграмм? Люди жили счастливо с голубиной и бутылочной почтой! Наша любимая власть хочет нас вернуть в то счастливое время. Ну разве мы может ей отказать?!
demosua 16 апреля 2018 | 19:36
ну кто же ещё, кроме Pussy Riot? Все остальные язык в жопу засунули...
nata_roo 16 апреля 2018 | 19:42
Кремль обеляет чекистский Телеграм по разным каналам. Похоже, что 5 мая хомячков ожидает не митинг против фальсифицированных выборов, а митинг за чекистский Телеграм. Слава Алеше! Слава Кремлю! ТАК победим!
max3446 16 апреля 2018 | 19:43
В Европе встревожены работой Telegram. Последние теракты боевики готовили через анонимные соцсети. А в мессенджере Дурова полно радикалов, вербующих новых адептов.
- В Telegram функция «канал» позволяет передавать неограниченное количество сообщений другим пользователям. Этот инструмент использовали онлайн-джихадисты, - сообщает Би-би-си.
Так как же поступают с интернет-анонимами в Европе? В Британии готовят законы по жесткому контролю за мессенджерами. После атак террористов в Париже два года назад премьер-министр Дэвид Кэмерон требовал запретить шифрование в Сети.
- Хотим ли мы предоставить средства общения, которые мы не контролируем? - спросил Кэмерон.
Английские консерваторы ответили отрицательно.
«Кто-то скажет, что не в компетенции государства регулировать интернет. Мы не согласны», - говорилось в манифесте их партии.
Сегодня британский премьер Тереза Мэй бросила все силы на борьбу с радикализацией интернета. Она предлагает штрафовать соцсети и сайты, если те не блокируют экстремистов. Предполагается запрет шифрования в мессенджерах. Но тогда спецслужбы смогут получать доступ к переписке пользователей. Что идет вразрез с работой Telegram. Поэтому приложение может оказаться в Великобритании под запретом. Но в желании контролировать интернет британцев поддерживают и власти Франции.
- Крупные интернет-компании отказывались предоставлять доступ к данным... Эта ситуация неприемлема, - выступил французский президент Эммануэль Макрон.
Запрет сетевых шифров выходит на официальный уровень. Представители Британии, Австралии, США, Канады и Новой Зеландии встретятся, чтобы обсудить способы давления на разработчиков, заставив мессенджеры делиться данными со спецслужбами.
- Приватность террориста не важнее общественной безопасности, - объяснил на заседании парламента премьер Австралии Малкольм Тернбулл.
advokat52 advokat 16 апреля 2018 | 20:01
как все таки гадко стало в России