В Москве на Лубянке задержали участников акции в защиту мессенджера Telegram

Они решили выразить свой протест в связи с началом блокировки популярного сервиса. В числе задержанных оказалась и участница группы Pussy Riot Мария Алехина, она рассказала «Эху» некоторые подробности.

Как уточняет сайт ОВД-Инфо, полиция отправляла в автозак каждого, кто брал в руки бумажный самолетик.