Адвокат врача Мисюриной Клейменов рассчитывает, что дело его подзащитной не вернется в суд

Адвокат Анатолий Клейменов, представляющий интересы врача-гематолога Елены Мисюриной, рассчитывает, что дело его подзащитной не вернется в суд. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя решение Мосгорсуда об отмене приговора и возвращении дела в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

«Самое главное, что приговора нет, это уже хорошо. Это, конечно, не то решение, которого мы ожидали, с точки зрения нашей оценки ситуации. Но я очень надеюсь на то, что дело это уже второй раз не вернется», — сказал он.

А.Клейменов считает хорошим результатом отсутствие обвинительного приговора в условиях российской судебной системы.

22 января Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима по делу о врачебной ошибке. 16 апреля Мосгорсуд отменил приговор и постановил вернуть дело в прокуратуру. Суд также вынес частные определения в отношении судьи Черемушкинского суда и прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела. Е.Мисюрина остается под подпиской о невыезде.