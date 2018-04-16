Погибший в Екатеринбурге журналист Бородин не сообщал коллегам об обысках в своей квартире

Погибший в Екатеринбурге при невыясненных обстоятельствах журналист РИА «Новый день» Максим Бородин не сообщал коллегам об обысках в своей квартире. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала главный редактор информагентства Полина Румянцева, комментируя информацию правозащитника Вячеслава Башкова, сообщившего о том, что незадолго до гибели М.Бородин позвонил ему, опасаясь, что к нему пришли с обыском.

«В полиции не в курсе, мне Макс тоже ничего такого не рассказывал. Я вообще впервые о таком слышу. Нам он ни о каких таких угрозах не сообщал. Он должен был меня поставить как редактора в известность о том, что что-то происходит», — сказала она.

П.Румянцева также сообщила, что в последние несколько месяцев М.Бородин не занимался резонансными темами.

По словам главного редактора информагентства, на данный момент следователи считают, что журналист погиб в результате трагической случайности – воздействия третьих лиц не было.

«У Максима не был отремонтирован балкон. Это пятиэтажная «хрущевка», у него последний этаж, и там очень низкие перильца, которые ограждают балкон. Балкон не застеклен, на нем был навален какой-то строительный мусор, и собственно говоря, совершенно неудивительно было, что он, допустим, в какой-то момент выходил на балкон, курить, мог поскользнуться, покачнуться и через эти перила перелететь», — сказала она.

Как рассказала П.Румянцева, коллег М.Бородина не пустили в его квартиру во время осмотра. «В пятницу, почти через сутки после трагического случая, на квартире побывали полиция, эксперты-криминалисты, представители Следственного комитета, но не мы. Как коллеги мы хотели присутствовать там и понимать, все ли четко отражается в протоколах, не пропустят ли что-либо, и сами убедиться, что за этим случаем стоит нелепая случайность, а не какой-то умысел», — сказала она.

П.Румянцева подтвердила информацию о том, что председатель Союза журналистов Свердловской области Александр Левин отказал в предоставлении площадки для прощания с журналистом.

«Я просила предоставить ДомЖур как площадку для прощания с Максимом. Он сказал, что технической возможности для такого рода мероприятий у них нет, мест не хватит», — рассказала она.

12 апреля журналист РИА «Новый день» Максим Бородин при невыясненных обстоятельствах выпал с балкона пятого этажа. 15 апреля стало известно, что журналист скончался в реанимации екатеринбургской больницы.

Бывший член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Вячеслав Башков рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Максим Бородин позвонил ему 11 апреля в 5 утра, опасаясь, что к нему пришли с обыском. Журналист рассказал, что на его балконе стоит вооруженный человек, а на лестничной клетке он видел несколько людей в камуфляже и в масках. Менее чем через полтора часа М.Бородин перезвонил В.Башкову и сообщил, что ошибся. По его словам, силовики находились на лестничной площадке в рамках учений.

М.Бородин участвовал в расследовании гибели бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

17.10