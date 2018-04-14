Союз журналистов России будет следить за расследованием гибели журналиста Бородина в Екатеринбурге

Союз журналистов России будет следить за расследованием гибели в Екатеринбурге журналиста Максима Бородина, выпавшего с балкона своей квартиры при невыясненных обстоятельствах. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

«Мы выразили соболезнования семье и коллегам скончавшегося нашего коллеги Бородина и будем следить, кончено, за расследованием, которое сейчас ведут правоохранительные органы», — сказал В.Соловьев.

«У нас в Екатеринбурге очень мощное отделение Союза журналистов, и я думаю, что в ближайшие дни коллеги мне пришлют информацию о том, что там было. Увы, Бородин не был членом Союза журналистов, тем не менее, мы все равно будем это дело изучать», — добавил он.

12 апреля журналист РИА «Новый день» Максим Бородин при невыясненных обстоятельствах выпал с балкона пятого этажа. 15 апреля стало известно, что журналист скончался в реанимации екатеринбургской больницы.

М.Бородин участвовал в расследовании гибели бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.