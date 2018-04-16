Следственный комитет возобновил проверку отравления Кара-Мурзы-младшего

Следственный комитет России возобновил проверку по фактам отравлений журналиста, заместителя председателя движения «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзы-младшего. Адвокат журналиста Вадим Прохоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что настроен достаточно скептично в отношении эффективности такого следствия, поскольку существуют основания полагать, что к отравлениям могут быть причастны российские спецслужбы.

Он отметил, что такое же предположение озвучил и сам В.Кара-Мурза в ходе опроса следователя 13 апреля.

«Как заметил Владимир в своих объяснениях, совершенно очевидно, что возможностями осуществить такое отравление обладают, по сути, только спецслужбы. В данном случае, очевидно, российские спецслужбы. И у меня есть большие сомнения, что следствие сможет предпринять какие-то эффективные шаги против «своих же» российских спецслужб», — сказал он.

В.Прохоров считает, что возобновление проверки связано с изменением политической ситуации и с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Видимо, сейчас начальство приняло решение так или иначе создать некую имитацию кипучей деятельности и показать, что проверка все-таки проходит», — сказал он.

В.Прохоров напомнил, что первое отравление произошло в мае 2015 года. В декабре этого же года В.Кара-Мурза подал заявление о покушении на убийство в Следственный комитет, однако тогда следственные действия ограничились опросом потерпевшего в январе 2016 года.

«С тех пор по нашим данным выносилось несколько отказных постановлений следствия, то есть это отказ в возбуждении уголовного дела. Потом они сами же, вышестоящие инстанция или прокуратура, отменяли», — рассказал адвокат, отметив, что это стандартная практика, к которой правоохранительные органы прибегают, когда не могут напрямую отказать в возбуждении уголовного дела.

В феврале 2017 года произошло второе отравление. В апреле защита подала новое заявление о преступлении, однако и тогда следствие, по словам В.Прохорова, не предприняло никаких активных действий.

«С апреля 2017 года нам неизвестно, чтобы производились какие-то активные следственные действия, кроме того что проводится доследственная проверка и выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», — рассказал адвокат.

В.Прохоров добавил, что защита В.Кара-Мурзы намерена добиваться проведения расследования и возбуждения уголовного дела.