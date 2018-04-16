В Москве со склада Музея Космонавтики украли сурдо-барокамеру
В Москве со склада Музея Космонавтики украли сурдо-барокамеру – это специальный аппарат, который предназначен для тренировки космонавтов во время подготовки к полетам, — рассказала ТАСС представитель Музея Космонавтики Дарья Чудная
Барокамера, на которой тренировался первый космонавт, находится сейчас в музее в городе Гагарине.
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