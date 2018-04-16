В Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении на работу студентов-бюджетников
В соответствии с документом после окончания вуза специалисты будут обязаны отработать несколько лет в госучреждениях.
Автором очередного законопроекта о распределении стал депутат-единорос Сергей Вострецов. Его инициатива уже зарегистрирована в электронной базе парламента. В документе предложено обязать студентов, поступивших на бюджет, после окончания учебы проработать по своему образованию в государственном учреждении. Установлены и сроки – четыре года работы для выпускников программ бакалавриата, пять лет для специалитета и не меньше шести – для тех, что закончил магистратуру. В случае отказа работать в госкомпаниях выпускника обяжут полностью возместить бюджетные расходы на его образование.
В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что инициатива поможет решить проблему с трудоустройством вчерашних студентов и позволит им приобрести опыт работы.
Некоторые коллеги Вострецова уже раскритиковали эту идею – в частности, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с «Коммерсантом» назвал это попыткой «вернуться к практике советского времени в условиях рыночной экономики». При этом он добавил, что такая система могла бы стать эффективной только для выпускников медицинских и Российские законодатели ранее не раз предлагали вернуться к советской системе распределения, но пока ни одно из предложений так и не было реализовано.
Комментарии4
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huyt 16 апреля 2018 | 18:44
Все- на картошку ! Где-то давным давно я это уже проходил.
odobryam_s 16 апреля 2018 | 18:45
Крепостное право на Руси никто так и не отменил.
holodez_na_palochke 16 апреля 2018 | 18:45
Давайте, распределите меня. Я вам такого наработаю.
nitsahon 16 апреля 2018 | 18:46
госдура полностью оправдывает свое название... back in USSR...