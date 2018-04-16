В Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении на работу студентов-бюджетников

В соответствии с документом после окончания вуза специалисты будут обязаны отработать несколько лет в госучреждениях.

Автором очередного законопроекта о распределении стал депутат-единорос Сергей Вострецов. Его инициатива уже зарегистрирована в электронной базе парламента. В документе предложено обязать студентов, поступивших на бюджет, после окончания учебы проработать по своему образованию в государственном учреждении. Установлены и сроки – четыре года работы для выпускников программ бакалавриата, пять лет для специалитета и не меньше шести – для тех, что закончил магистратуру. В случае отказа работать в госкомпаниях выпускника обяжут полностью возместить бюджетные расходы на его образование.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что инициатива поможет решить проблему с трудоустройством вчерашних студентов и позволит им приобрести опыт работы.

Некоторые коллеги Вострецова уже раскритиковали эту идею – в частности, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с «Коммерсантом» назвал это попыткой «вернуться к практике советского времени в условиях рыночной экономики». При этом он добавил, что такая система могла бы стать эффективной только для выпускников медицинских и Российские законодатели ранее не раз предлагали вернуться к советской системе распределения, но пока ни одно из предложений так и не было реализовано.