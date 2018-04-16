СК возобновил проверку по фактам отравлений журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы-младшего
С момента последнего отравления прошел год, но никаких следственных действий не проводилось, — сказал Эху адвокат Вадим Прохоров. По его мнению, нынешняя активность связана с международным вниманием к делу Сергея Скрипаля
Прохоров считает, что по факту отравления необходимо возбудить уголовное дело. В первый раз Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в 2015 году, а затем в 2017. В обоих случаях врачи поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».
Комментарии1
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oksana63 16 апреля 2018 | 18:45
Может еще и случай с латыниной начнут расследовать?