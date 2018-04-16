Законопроект об ответных санкциях против США будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении 15 мая

Такое решение принял совет нижней палаты. В соответствии с законопроектом правительство сможет ввести множество запретов – от ввоза в Россию лекарств до найма иностранцев, — пишет газета «Ведомости». Однако серьезного урона США и Евросоюзу не будет. Контрсанкции бьют по российскому населению и бизнесу.

Лев Гулько подробнее о публикации под заголовком «Санкции с обратным эффектом»

По мнению экспертов, серьезно ответить на санкции, не ударив по российским потребителям, можно лишь ограничив экспорт газа и нефти.