США решат вопрос о дополнительных санкция в отношении России в «ближайшем будущем»

Ограничительные меры будут введены в связи с предположительным применением химического оружия в сирийском городе Дума. Вслед за ракетными ударами, нанесенными американскими военными и их союзниками по Сирии, последуют «удары» экономические – но в этот раз уже по России. Как накануне отметил посол США Джон Хантсман, Москва станет объектом ограничительных мер из-за поддержки «сирийского режима». Главу Арабской Республики Башара Асада, Запад считает причастным к химическим атакам в городе Дума, где по разным сведениям могло погибнуть около сорока человек. Как отметила в эфире телеканала CBS постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, санкции дадут понять, что применение такого оружия непозволительно.

На фоне анонса новых ограничительных мер, акции российской компании «Русал» Олега Дерипаски упали на Гонконгской фондовой бирже до исторического минимума. Алюминиевый гигант страшно потерял в цене еще на прошлой неделе, когда был объявлен очередной, обновленный «черный список» Минфина США, в который попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 отечественных компаний. Кроме основного финансового актива Дерипаски, падение продемонстрировали акции Сбербанка, Газпрома, Лукойла, Алросы и Роснефти, а также другие компании. Ограничительные меры также отрицательно повлияли на курс российской валюты, которая на сегодняшний день приблизилась к отметке в 77 рублей за евро.

Новый проект американских санкций к России станет уже четвертым по счету за последние четыре недели.

По информации газеты The Times, новые санкции в отношении российских бизнесменов также может ввести Великобритания.