Авиабилеты за рубеж в ближайшую среду подорожают на 6-7%
Авиабилеты за рубеж в ближайшую среду подорожают на 6-7%, это связано с пересчетом курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-сервисы бронирования билетов.
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cedegrinn 16 апреля 2018 | 18:43
Как говорится "спасибо партии родной"...