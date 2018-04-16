Авиабилеты за рубеж в ближайшую среду подорожают на 6-7%, это связано с пересчетом курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-сервисы бронирования билетов.