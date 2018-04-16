Жители девяти городов России начали жаловаться на сбои в работе мобильного оператора «Мегафон»

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает нарушения в работе сотовых компаний. Больше всего жалоб поступило с трех до четырех часов дня по московскому времени, порядка 40% сообщили о проблемах с мобильной связью, каждый третий жаловался на сбой в работе всех сервисов Мегафона и около 20% не смогли воспользоваться мобильным интернетом. Зафиксированы обращения от жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Петербурга. В Мегафоне пока не прокомментировали ситуацию.