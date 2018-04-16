\\ Роскомнадзор начал изучать сервисы, которые используются для обхода блокировки мессенджера Telegram... //

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что меры против инструментов обхода блокировки будут приниматься по запросу компетентных органов. Вместе с тем он добавил, что не поддерживает введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов, поскольку все необходимое уже есть в действующих законах.