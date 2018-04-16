Роскомнадзор начал изучать сервисы, которые используются для обхода блокировки мессенджера Telegram
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что меры против инструментов обхода блокировки будут приниматься по запросу компетентных органов. Вместе с тем он добавил, что не поддерживает введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов, поскольку все необходимое уже есть в действующих законах.
Комментарии5
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vis_a_vis 16 апреля 2018 | 18:39
\\ Роскомнадзор начал изучать сервисы, которые используются для обхода блокировки мессенджера Telegram... //
Солнце еще не взошло, а в Стране Дураков уже кипела работа...
doc9_vikt 16 апреля 2018 | 18:40
vis_a_vis: Это какой-то запредельный треш.
Они там натурально кукухой поехали и объявили нам всем войну.
Только что Роскомнадзор в борьбе с Телеграмом забанил 655 352 IP-адресов Amazon.
Telegram стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon, и они просто взяли и выкосили больше полумиллиона IP-адресов.
Подсети, которые улетели в блок:
52.58.0.0/15
18.196.0.0/15
18.194.0.0/15
35.156.0.0/14
huyt 16 апреля 2018 | 18:41
vis_a_vis: Да что уж там мелочиться-то.... Давай как в корее северной... Там интернета нет вовсе. А есть лишь вождь и духовные скрепы.
agamasat 16 апреля 2018 | 18:42
Нынче сообщали, что где-то уже горел офис Роскомнадзора. Не иначе, как мозговой штурм вызвал короткое замыкание и они спалилсь.
andy575 16 апреля 2018 | 18:47
Идиоты в думке,идиоты в суде,идиоты в дурацких рос кос надзорах..В тране еще есть адекватные люди,или все уровня Яровой? Хотя,она хоть заткнулась!