На Лубянской площади в Москве задержали участников акции в защиту мессенджера Telegram
В их числе участница группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Цорионов, известный как Энтео. Как пишет сайт Медуза, участники акции бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.
Комментарии10
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nanarysix 16 апреля 2018 | 18:35
Фсё... телехрам...отключили... КАКДАЛЬШЕСТРАШНОЖИТЬ!
testmeter 16 апреля 2018 | 18:37
nanarysix: КАНЕШНОНЕСТРАШНО,
Валежник ведь можно бесплатно теперь собирать
mews Михаил Степанцов 16 апреля 2018 | 18:38
nanarysix, страшно не то, что Телеграм отключили (его не отключили), а то, что власть считает, что она вправе это делать.
huyt 16 апреля 2018 | 18:39
nanarysix: Плешывый скоро наверно додумается весь интернет вырубить . Как в северной корее. ну а суд выполняет все требования власти, ну а в делах где власть не заинтересована суд судит на конкурсной основе - кто больше даст. Вот такая сущность путинизма.
sokal123 16 апреля 2018 | 18:43
huyt: Повязали , сволочи.
evgolius7 16 апреля 2018 | 18:48
Однажды у одиноко стоящего человека с плакатом спросили:
- Зачем вы стоите, вы же все равно ничего не измените?
На что он ответил:
- Я стою, чтобы ничто не изменило меня.
vis_a_vis 16 апреля 2018 | 18:36
\\ В их числе участница группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Цорионов, известный как Энтео. //
Хоть что-то их объединило!
skripali_ze_zomby 16 апреля 2018 | 18:38
Алёхина была одна или со своими курями?
compare 16 апреля 2018 | 18:42
skripali_ze_zomby: а тебя,озабоченного задрота,только это волнует?
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 18:46
Энтео переметнулся от попов... Понял, что женщины лучше?